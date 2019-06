Los detalles de la gran puesta de largo de Victoria Federica, el evento más esperado

Este jueves, cuando caiga el sol, la finca 'El Chaparral' se empezara a llenar de importantes invitados a una de las citas más esperadas de los últimos meses, la cual se lleva retrasando desde el pasado septiembre. La puesta de largo de Victoria Federica de Marichalar y Borbón es el acontecimiento del año en el ámbito de la aristocracia y nadie quiere perdérselo.

El evento se ha retrasado casi un año, pues la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar cumplió los 18 años el pasado mes de septiembre, que es cuando se pensaba que se celebraría esta fiesta. Pero al final se ha acabado dilatando tanto que incluso llegamos a pensar que no habría puesta de largo. Esta celebración era importante para su familia, en concreto, para su madre, por lo que será este jueves cuando tenga lugar.

El sitio elegido es la finca 'La Escorzonera', según adelantó hace unos días 'LOC', situada a las afueras de Madrid, en El Plantío, un lugar dedicado a la celebración de eventos en la que incluso habrían estado David y Victoria Beckham. En concreto, será en 'El Chaparral', pues hay varias fincas en este complejo. Hasta allí se desplazarán desde Madrid todos los invitados de la sobrina del Rey, para los que ha puesto una flota de autobuses a su disposición para que no tengan que coger el coche para ir y volver.

Victoria será la gran protagonista de este fiesta, típica entre las jóvenes de la alta sociedad cuando alcanzan la mayoría de edad, pues es una forma de presentación en sociedad la cual se viene celebrando desde hace siglos. Así, la hija de la Infanta Elena, que en estos meses desde que cumplió los 18 años se ha convertido en una de las más seguidas por la prensa y también admiradas por su estilo, continúa con esta tradición pero adaptada al siglo XXI.

Todo apunta que vestirá un traje de Lorenzo Caprile, diseñador de cabecera de su madre y de su tía, la Infanta Cristina, quien confió en el él para su boda. A buen seguro, Vic, como le llama su familia y sus amigos, incluirá algún elemento 'boho' en su look, pues es su seña de identidad y su toque especial a los looks. La joven se ha convertido en un icono por su maestría al combinar clásicos con elementos más 'hippies', sin seguir especialmente las tendencias, pues tiene una gran personalidad. Lo demostró en la pasada Feria de Sevilla, donde fue la madrina del famoso Concurso de Enganches de La Maestranza, su primer acto en solitario en el que brilló con sus originales y elegantes looks.

¿Presentación oficial de Gonzalo Caballero?

Todos sus amigos estarán en la fiesta, tanto de su colegio, el St. George's de La Moraleja, como los que ha hecho fuera y que comparte con su hermano. Entre ellos, destaca uno por encima de los demás, Gonzalo Caballero. El torero de 27 años empezó siendo íntimo de Froilán, pero con el paso del tiempo ha entablado una bonita amistad con Victoria la cual parece que es algo más. Su presencia esta noche en la puesta de largo podría ser la confirmación de lo que es ya un secreto a voces, pues se les ha visto juntos muchas veces en Madrid.

También estará el resto de la pandilla que ha formado con el diestro, entre los que destacan su propia hermana y otros toreros, como Carlos Ochoa, el cual ya está retirado y ha estado gestionando la famosa terraza de la plaza de toros de Las Ventas durante la temporada de San Isidro a la que ha acudido varias veces Victoria. Además, también habrá jóvenes aristócratas, como Tana Rivera, a cuya puesta de largo fue Victoria el año pasado en Sevilla.

Por supuesto, estará su hermano Froilán, que podría ir acompañado de Mar Torres, con la que todo apunta a que ha vuelto a salir. También podrían acudir algunos de sus primos Urdangarin, sobre todo los mayores, pues aunque Irene es su prima más favorita es demasiado pequeña aún para este tipo de eventos. Todos ellos disfrutarán de un cóctel, la cena, baila, barra libre y recena, lo que implica que la fiesta durará hasta bien entrada la madrugada. Además, todo estará adornado con flores y degustarán un menú 'gourmet' diseñado para la ocasión.

El reencuentro de la Infanta Elena y Marichalar

Pero, además, como es lógico, a Victoria le acompañarán sus padres, la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, lo que supondrá el reencuentro de la expareja. Desde que se divorciaron, apenas se han visto y si hablan es por temas relacionados con sus hijos, que cada vez son menos porque son mayores de edad. Si bien esta ocasión es diferente y deben verse públicamente para la gran fiesta de su hija.

Ambos estarán acompañados de sus familiares. Se espera que la Reina Sofía o el Rey Juan Carlos estén esta noche en la finca 'El Chaparral', así como algunos de los primos Gómez-Acebo, con los que la Infanta Elena mantienen una muy buena relación. Si bien la asistencia de los Reyes Felipe y Letizia es más improbable. El monarca hoy estará en Valencia en un acto castrense en la Base "Jaime I" y el viernes se encontrará el Príncipe Alberto de Mónaco en el Palacio de la Zarzuela. Por su parte, Letizia no tiene actos programados, pero no guarda suele dejarse ver en este tipo de eventos sociales, al igual que sus hijas, Leonor y Sofía. Por parte de Marichalar, acudirá su madre, Concepción Sáenz de Tejada, y seguramente alguno de sus hermanos.

Así, todo está ya preparado para que esta noche la nieta más mayor de los eméritos tenga la gran fiesta que tanto tiempo lleva aguardando. Una celebración que, además, inaugura el verano, el cual será también muy especial para ella. Es el anterior a ingresar en la Universidad y a buen seguro que veremos a Victoria en algunos de los destinos y fiestas más exclusivos, como Marbella, Sotogrande y, por qué no, Ibiza, acompañada de su inseparable pandilla.