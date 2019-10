Victoria Federica, en moto por Madrid: hereda la afición del Rey Juan Carlos

Victoria Federica cada día nos da más pruebas de que es una chica muy independiente con una personalidad muy marcada. Aunque hasta que cumplió los 18 años estuvo a la sombra de su hermano Froilán, acaparando éste el protagonismo en los medios ante sus constantes salidas y polémicas en la noche. Pero ahora es Victoria la que le ha sustituido y se ha convertido en la nieta real más seguida.

Tras unos días en los que ha estado en el foco ante la grave cogida de su 'amigo especial' -o puede que ya no-, Gonzalo Caballero, en Las Ventas, la joven ha retomado su rutina y acude diariamente a clase en el prestigioso centro The College for International Studies (CIS), donde estudia Administración y Dirección de Empresas, 'Business', al igual que su hermano.

Mira también Victoria Federica y sus nuevas zapatillas de 600 euros no aptas para discretos

Allí suelen captarla las cámaras de los 'paparazzi' a la entrada y a la salida luciendo sus característicos look de estilo 'eforteless' o 'hippy chic' adornados con complementos de lujo. Pero su útimo 'accesorio' ha llamado poderosamente la atención. Porque la hija de la Infanta Elena fue fotografiada llegando a la universidad este jueves conduciendo una moto.

Tal y como publica la revista 'Hola', la joven se mueve por la ciudad con un modelo similar a una vespa en color blanco adornado con pegatinas. Por supuesto, porta el perceptivo casco y se preocupa de dejar bien aparcada su moto y con el candado para evitar sustos. Así, Victoria ha dejado un poco de lado el coche. Se sacó el carnet de conducir el pasado año en Móstoles y desde entonces conducía un Volvo azul modelo Mini Countryman All4.

De este modo comprobamos que Victoria comparte otra afición con su abuelo, el rey Juan Carlos. Porque si la tauromaquía ya les unía, ahora también esta pasión por las motos. Bien conocido es que el rey emérito solía salir mucho en moto antes -normalmente de incógnito- y que no se pierde una carrera de motociclismo del Mundial en España. Así, su nieta ha heredado esta afición y ahora ha adoptado este medio de transporte para viajar de forma más cómoda.