La vida dispar de los nietos de los reyes eméritos y lo que les depara el futuro

El tiempo pasa tan rápido que muchas veces no somos conscientes de ello hasta que llega un momento que las cosas cambian y nos hace ver cómo los años no pasan en balde. Eso ha sucedido este verano. Porque por primera vez desde que tenemos memoria, la Reina Sofía no ha podido reunir a todos sus nietos en Palma, una tradición inamovible en todos estos años. Tan solo ha podido disfrutar de sus nietas, y no de todas a la vez, pues Victoria Federica e Irene estuvieron primero con ella y se marcharon cuando llegaron los Reyes y las princesas. Por su parte, los chicos tan siquiera se han dejado caer -que la prensa sepa- por Mallorca.

Y es que los nietos de los reyes eméritos ya no son unos niños, excepto Leonor y Sofía, aunque ellas están ya cerca de la adolescencia. Froilán, Victoria Federica, Juan y Pablo son ya mayores de edad, y Miguel e Irene son adolescentes. Esto supone que cada uno empieza a hacer su propia vida y sus planes en verano, lo que no incluye el tradicional curso de vela que les pagaba su abuela en el Club Naútico de Palma cada año. Además, cada uno de ellos, de forma muy distinta.

Porque los primos Marichalar y Urdangarin, a pesar de haber estado siempre muy unidos, han sido criados de diferente manera y afrontan su futuro de una forma muy distinta. Además, el hecho de que Iñaki Urdangarin acabara en prisión, ha marcado la vida de sus hijos, los cuales mantienen un perfil más bajo y hacen su vida totalmente alejados de España.

Froilán, de 21 años, es el mayor de todos y el que ha sido más mediático hasta la fecha. Ya de pequeño sus travesuras llamaban la atención, pero al ir creciendo ha protagonizado un sinfín de polémicas -muchas de ellas falsas- que han hecho que alrededor de él se creara un mito que el joven ha querido derribar en el último año. Si antes todo eran malas notas, fiestas, corridas de toros e incluso discusiones en plena calle, ahora apenas hay noticias de Froilán. Desde que volvió de estudiar en Estados Unidos y empezó la carrera de 'Business' -Negocios- en el centro CIS The College for International Studies, se ha centrado totalmente en los estudios y saca muy buenas notas.

Pero si algo ha hecho que se asentara y madurara ha sido retomar su noviazgo con Mar Torres, la heredera del Grupo Fortes, dueño de El Pozo Alimentación. La pareja volvió este año tras un tiempo separados y ahora son inseparables. Han pasado las vacaciones primero en Miami, ampliando sus estudios, y ahora en España, pero de forma muy discreta. Hace unos días eran fotografiados en una playa de Alicante disfrutando de una jornada de sol que nada tiene que ver con los lugares que visitaban antes repletos de VIP's, como Marbella, Sotogrande o Ibiza. Froilán es otro y sus padres están encantados con su nueva faceta y con su chica, que ya está totalmente integrada en la familia. El joven quiere acabar su carrera y es posible que vuelva a Estados Unidos a ampliar sus estudios con algún máster, pues su universidad le da esa posibilidad.

No obstante, parece que ahora Victoria Federica ha cogido el testigo de su hermano y es ella la que acapara la mayor parte del protagonismo en la prensa. La joven es una de las chicas del momento y no para desde que cumplió los 18 años. Ahora es ella la que está en las fiestas más exclusivas, como en Starlite en Marbella, donde ha asistido a varios conciertos estas semanas, y acude a los toros con mucha asiduidad, sobre todo si torea Gonzalo Caballero, su 'amigo especial'. Fue la estrella de la pasada Feria de Sevilla al ser la madrina del tradicional concurso de enganches de la Real Maestranza, lo que supuso su debut en sociedad.

En junio dio su fiesta de puesta de largo -que conmemora la mayoría de edad de las jóvenes de familias bien-, uno de los actos más esperados del año que tuvo lugar en una finca a las afueras de Madrid donde hubo tanto jóvenes aristocráticos como toreros o influencers, pues Victoria tiene multitud de amigos. Así, ha pasado a ser ella la gran protagonista de la actualidad, desplazando a su hermano que ahora lleva otro tipo de vida más relajada. Además, su particular estilo 'boho' tiene multitud de seguidores y sus looks son estudiados al dedillo. En cuanto a su futuro, entrará en la Universidad este año, se supone, pues ya ha acabado la secundaria.

Los Urdangarin, el contraste

Por su parte, la vida de los hermanos Urdangarin nada tiene que ver con la de sus primos. Apenas se dejan caer por España y, si lo hacen, es de forma muy discreta y solo sabemos de ello por alguna salida al teatro o al cine con su abuela. Quizá el más 'famoso' es Pablo, el mediano, de 18 años. Pero por su faceta profesional, porque quiere seguir los pasos de su padre y ser jugador de balonmano de élite.

De hecho, acaba de fichar por el Nantes francés, entrenado por el español Alberto Entrerríos, después de haber estado el año pasado en Alemania jugando en el TSV Burgdorf de Hannover, a donde acudieron esta primavera sus abuelos a verle jugar un partido. El joven tiene claro que quiere ser profesional y está haciendo todo lo posible por ello.

Por su parte, el mayor de los cuatro hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, también ha abandonado el nido. Juan, de 19 años, empezó este curso a estudiar en la prestigiosa Universidad de Essex, en Reino Unido, donde ha establecido su residencia. Si bien lo hizo un año más tarde de lo que le correspondía, con el objetivo de aprovechar el tiempo con su padre antes de que entrara en prisión. Así, el año anterior estuvo con él y también hizo un voluntariado a Camboya. No suele venir mucho por España y cuando lo hace se refugia con sus abuelos, o los maternos los paternos.

En cuanto a los dos pequeños, Miguel de 17 años, e Irene, de 14, siguen viviendo con su madre en Ginebra, donde estudian en el prestigioso L'Ecole Internationale de la Route de Chêne. Miguel tampoco se deja ver mucho por aquí, no así su hermana, quien viene muchas veces ella sola para estar con su abuela la Reina Sofía, con la que va al cine, al teatro o al ballet. Además, es uña y carne con Victoria Federica y su estilo de vestir es muy similar, también bastante hippy pero con un toque más urbano. A pesar de tener la misma edad que la Princesa Leonor, no comparten mucho tiempo juntas por hechos obvios.

Por su parte, las hijas de los Reyes, Leonor y Sofía, tienen su futuro muy marcado, sobre todo la mayor, que algún día será Reina de España. Ambas estudian en el Colegio Los Rosales de Madrid y son aficionadas a la lectura, el cine y la música. Muy tímidas y correctas, su estilo empieza a cambiar según van creciendo y ya acaparan la atención por sus estilismos clásicos pero con un toque de tendencia, como los de su madre, doña Letizia. Este año hemos empezado a verlas más y así será a partir de ahora, pues Leonor debe ir preparándose para el cargo que desempeñará en el futuro.