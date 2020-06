La vida de Nacho Vidal, el actor porno señalado por homicidio imprudente

'Nacho Vidal' ha vuelto a la palestra pública este miércoles por su participación en un extraño ritual místico basado en la inhalación de vapores de veneno de sapo que dejó un muerto. Pero, este no es el primer el revuelo público que ha protagonizado el actor porno con una carrera cinematográfica de más de 20 años marcada por encuentros con las drogas y la violencia.

Su nombre completo es Ignacio Jordà González y es un actor, director y productor de cine pornográfico retirado. En su carrera ha protagonizado 600 películas y dirigido otras 140. Vivió su niñez en Enguera (Valencia) y tuvo una infancia complicada por la crisis económica del petróleo, que complicó la convivencia en casa. En su adolescencia se vio envuelto en el mundo de las drogas y más adelante se enlistó en la Legión de Melilla.

Vidal entró en el mundo de la pornografía a los 21 años en la sala Bagdad de Barcelona, donde realizaba 'shows' junto a su novia Sara Bernat con el propósito de ayudarla a salir del mundo de la prostitución. Sus primeras aventuras cinematográficas las vivió de la mano del director José María Ponce, pero fue el artista Rocco Siffredi quien lo adoptó como alumno y llevó a Hollywood en 1998.

El actor formó familia en 2005 y tiene dos hijos, el último con la actriz venezolana Rosa Castro. La mujer declaró en varias ocasiones que Vidal le hizo la vida imposible y aseguró haber vivido "el embarazo más horrible del mundo". En una entrevista con la publicación 'Interviú, Castro denunció los malos tratos: "Me decía 'mira que gorda estás, ese no es el culo que a mi me gustan ni las tetas que a mi me gustan".

En los últimos años se ha visto envuelto en varios escándalos. En 2012 fue detenido por las autoridades en el marco de una operación contra las mafias asiáticas en España. Las investigaciones apuntaban a que el actor se estaba sirviendo de su productora para blanquear dinero, pero al final fue puesto en libertad sin fianza.

Ahora las autoridades investigan su papel en un ritual místico basado en la inhalación de vapores de veneno de sapo donde murió un hombre en julio del año pasado. Los agentes han constatado que se trata de una actividad habitual con fines terapéuticos o medicinales que en sí misma suponía un serio riesgo para la salud pública, pero que quedaba enmascarada ante lo que parecía un ritual ancestral aparentemente inofensivo, que captaba personas fuertemente sugestionadas, bajo el especial estado de vulnerabilidad o necesidad de sanar determinadas dolencias o adicciones, empleando métodos alternativos, según han explicado las mismas fuentes.