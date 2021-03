Almeida lo da todo en 'El Hormiguero': los mejores vídeos del alcalde de Madrid

"Efectivamente, fui a divertirme a El Hormiguero". Así amanecía hoy las redes sociales del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras su visita al programa presentado por Pablo Motos donde se midió, cantó por lo Julio Iglesias, confesó que no entiende por qué sigue soltero o reconoció que la cocina no es lo suyo. El programa de ayer, que fue el más visto del día con 3,8 millones de espectadores y se sitúa como el sexto más visto de la historia de las hormigas, deja numerosos vídeos para recordar y no solo por recitar más rápido que el presentador de Pasapalabra sino por sus razones por las que sigue sin novia. No se lo explica...

.@AlmeidaPP_ nos hace una demostración de su capacidad de hablar muy rápido #AlmeidaEH pic.twitter.com/cuymSiSx1z — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 2, 2021

Confesiones hizo muchas. Una de ellas que cuando Paolo Futre corría la banda en el estadio Vicente Calderón pidió a su familia que si se moría "tirarán las cenizas en esa banda". También que duerme con un pijama "clásico con botones y rayas" y que su cantante favorito es otro clásico: "Julio Iglesias y su Hey!".

Atlético hasta la médula, Almeida reconoció que cuando tuvo que felicitar al Real Madrid tras ganar su Liga no pudo evitar decirle a Sergio Ramos que diez segundos de su historia los borraría. Se acuerda de esa final de Champions en el que "le prometí a mi madre que iba a ver como su Atleti la ganaba" y se fue a la cama "sin hablarme".

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, erstá convencido de que ese cargo no es un dardo envenenado de Pablo Casado y cuando tocó hablar de política quiso manifestar claramente su confianza en la inocencia de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre tras las acusaciones del extesorero del partido Luis Bárcenas ante el juez instructor de 'Púnica'.

"Soy muy amigo de Esperanza Aguirre. Confío en Aguirre, abiertamente lo digo. Espero que acabe lo antes posible y que acabe con lo mejor para Esperanza", ha manifestado el también regidor madrileño durante su entrevista en 'El Hormiguero' de Antena3.

Al tiempo, apuntaba que "cuando las cosas están en mano de la Justicia, que hable la Justicia, que se dicte la sentencia y quien tenga que pagar que lo pague". Luis Bárcenas aseguró que entre 2007 y 2008 la entonces presidenta del PP madrileño había recibido en su despacho de la mano de él mismo y de Lapuerta un sobre con 60.000 euros procedente de la constructora Ploder, del empresario Luis Gálvez.

Sobre el cambio de sede de los 'populares', Martínez-Almeida ha indicado que es "una buena idea" porque "los españoles piden ejemplaridad" en una situación donde "los símbolos son muy potentes". "Estamos muy cansados de todo esto, pegamos un puñetazo y decimos no pasa nada, cambiamos de sede. Cuando nos cambiamos del Calderón al Wanda tampoco me dio pena", ha concluido.