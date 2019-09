Lluvia de críticas y burlas a Isa Pantoja tras lanzar su primer videoclip musical

El pasado viernes, Isa Pantoja, más conocida en los medios como Chabelita, se estrenaba en el mundo de la música con un single que lleva meses anunciando y que el público esperaba con ganas para comprobar si ha tiene los dotes musicales de su madre, Isabel Pantoja, o los de su hermano, Kiko Rivera. 'Ahora estoy mejor' es el nombre de su primera canción, cuyo videoclip ha ocupado la actualidad del fin de semana...pero no para bien.

Nada más estrenarse la canción, de ritmos urbanos y base de reguetón, las redes sociales comenzaron a inundarse de críticas hacia la hija de la tonadillera. Ataviada con un mono rojo de lurex, al más puro estilo Britney Spears en el vídeo de 'Ops I did it again...', Isa P, que es su nombre artístico se mueve al ritmo de la música con un discutido elenco de bailarinas en un garaje rodeada de vehículos de alta cilindrada.

Como puede verse en el vídeo, Isa se atreve con el famoso 'twerking' y todo, pero aún así se ve cómo a la joven le cuesta soltarse en esto del baile. Además, una de las frases de la canción, en la que dice "la reina de hielo, yo maté a Frozen", se ha hecho viral, con las respectivas bromas tanto de usuarios como de su exnovio, Omar Montes, quien ha colgado un vídeo en redes diciendo que "Frozen se suicidó para no escucharte".

Respuesta de Omar Montes a Isa P - Reina del hielo pic.twitter.com/4hryubskfu — RITA. (@itsritabiebs) September 14, 2019

Estoy con un libro tan tan tan aburrido que cuando me leo un capítulo, como premio, me pongo a la isa p con esta frase para partirme el culo😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/ha1H0ZJSsB — Fransy Guerrero (@Fransy13) September 15, 2019

Se tendrá que enfrentar a la malvada Isa P https://t.co/xjZECAOfUL — pablo 🏳️‍🌈 (@AlmentaPablo) September 15, 2019

La familia de Frozen yendo a m*tar a Isa P pic.twitter.com/1ZN7jC83Iq — mila ximenez stan #TeamAlcoholicos (@AlAndalusMJ) September 12, 2019

entonces se cancela “frozen 2” porque isa p ha matado a elsa??? — álvaro (@alvarozapato) September 13, 2019

Un Oompa loompa se ha colado en el videoclip de Isa P. pic.twitter.com/rkKLK0Gqon — Marinusqui🌺 (@marinacf9) September 13, 2019

Pero, además de la creatividad y el ingenio de los tuiteros al calificar la canción de Isa P, algunos artistas también se han 'mojado' y han dado su opinión al respecto. Por ejemplo, el actor Brays Efe también ha dejado en redes su ácido comentario.

Si fuera Amaia estaría haciendo una versión de la canción de Isa P. al piano. — Brays Efe (@braysefe) September 13, 2019

Por su parte, algunos cantantes fueron entrevistados por el programa 'Socialité' y dieron su versión. Por ejemplo, el cantante y compositor Alejandro Abad le definió como "un aguacate duro y verde que no sabe a nada", mientras que DJ Nano dijo que lo que más le gustaba del vídeo eran los coches que salían en él. Willy Bárcenas, de Taburete, dijo que le recordaba a la película 'Yo soy la Juani' y advirtió que tendría reproducciones en YouTube, pero que a eso no se le puede considerar triunfar.

Los integrantes de la banda Carolina Durante lo calificaron como "horrible", mientras que el diseñador Juan Avellaneda lo describió como "un cuadro" y la actriz Elena Furiase señaló que "ahora hay una nueva moda y parece que todos cantamos y bailamos. Por contra, Mario Vaquerizo sacó la cara por Isa y dijo que estaba "muy bien"

Su hermano Kiko, con el que no guarda una buena relación y tan siquiera se habla ahora mismo, también dio su opinión en el programa 'Viva la vida', en el que ahora trabaja de colaboradora su mujer Irene Rosales, quien tampoco tiene trato con su cuñada. El DJ señaló, en tono de burla, que "si a ella le gusta...que siga adelante", aunque le recomendó cambiar de bailarinas.

Sea como sea, la polémica le ha servido a Isa P para batir récord de reproducciones en YouTube este fin de semana. Desde el viernes ya acumula casi 1,5 millones de visualizaciones, una cifra que cantantes consagrados no alcanzan con tanta facilidad. Por lo que, en su caso, se hace bueno el refrán de "que hablen, aunque sea mal".