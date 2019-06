Violeta es obligada a abandonar 'Supervivientes' por decisión médica

'Supervivientes' se ha acabado para Violeta Mangriñán. La valenciana, una de las concursantes más polémicas del 'reality', se ha visto obligada a abandonar por su estado de salud. Así lo anunció anoche Carlos Sobera en 'Tierra de Nadie', una decisión que hundió a la joven, pues deja allí a su novio, Fabio.

Violeta llevaba desde el jueves apartada del grupo por una recaída en su enfermedad. Recordemos que ya al principio del concurso estuvo también unos días bajo el cuidado de los médicos y se produjo una total confusión. Primero se pensó que, por los síntomas que tenía, la joven estaba embarazada, algo que al final fue falsa alarma, pues lo que realmente le pasa es que tiene piedras en la vesícula.

Violeta sufre fuertes cólicos nefríticos que le dejan sin fuerzas por los vómitos que le provocan, de ahí que cuando tiene una recaída se ponga especialmente mal, pues con lo poco que comen en Honduras, se queda sin fuerzas. Por ello, esta última vez ha tocado fondo, pues ya no tiene cómo recuperarse para seguir en el 'reality' y debe ser operada para quitarle la vesícula. Aunque en estos días los médicos han intentado que se reponga, la falta de recursos allí ha hecho imposible que la valenciana recupere un estado en el que pueda seguir en la isla, por lo que han tomado la decisión de que regrese y se trate aquí.

Carlos Sobera le comunicó anoche a la joven que su paso por 'Supervivientes' ha terminado, cuando ella creía que ya podía volver con sus compañeros, lo que le rompió el corazón. Violeta no podía parar de llorar y de suplicar que no le hicieran volver. "No me puedo ir ahora, por favor, te lo suplico", le decía entre lágrimas a Sobera de rodillas en el suelo. Pero la decisión de los médicos es inamovible.

Su madre entró en directo para consolarla pero no surtió efecto, pues Violeta deja en la isla al chico del que se ha enamorado y por el que ha dejado a su novio en España. Fabio, el concursante argentino, es ahora su pareja y deberá seguir concursando sin ella. Los jóvenes pudieron despedirse y se prometieron no separarse cuando Fabio salga del concurso, que podría ser esta semana, ya que está nominado.

La baja de Violeta se notará en el 'reality', pues hasta ahora ha sido una de las grandes protagonistas por sus tramas amorosas con Fabio. Sus discusiones y reconciliaciones han dado para muchos momentos. Incluso se les ha grabado en plena noche de pasión, algo que nunca había sucedido hasta la fecha en 'Supervivientes'.