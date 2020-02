Hugh Grosvenor cumple años, su última onomástica como billonario 'under 30'

En 2013, fue elegido por los duques de Cambridge, William y Kate, para ser uno de los padrinos de bautismo del príncipe George, y esa es una de las pocas veces que hemos visto a Hugh Grosvenor, duque de Westminster, en los tabloides británicos. Su madre fue una de las madrinas del actual heredero al trono y Carlos de Inglaterra le pidió a su padre que se convirtiera en su preceptor. Su hermana, Lady Tamara, está casada con Edward Van Cutsem, otro aristócrata muy cercano al entorno real.

Excepto por algún acto relacionado con la realeza británica, no hay más fotografías de este apuesto joven que cumplió el miércoles 29 años y, hoy por hoy, es el billonario más joven del mundo (se calcula que su fortuna ronda los 9.000 millones), según 'The Guardian'. Aunque los Grosvenor siempre hayan competido en latifundios con la Reina Isabel II, ambas familias tienen una estrecha relación. 'The Times' le situó entre las 10 personas que más impuestos han pagado en su país... antes del Brexit. El joven ocupa la séptima posición (el año pasado fue la 22º).

En el 'top' de contribuyentes

El duque ha cumplido con el Tesoro británico, aportando 69,3 millones de libras (82 millones de euros). El origen de su fortuna data de 1677, cuando su familia dio un 'pelotazo' inmobiliario sin precedentes. Sus antepasados se hicieron con 120 hectáreas ubicadas en las que actualmente es la mejor zona de Londres, Mayfair. Hoy, Hugh Grosvenor acumula 1.500 propiedades en 60 países. No en vano es propietario del 0,22% del suelo del Reino Unido y el joven más rico de Australia.

Mira también El Brexit deja a Isabel II sin las ayudas de la PAC y pendiente de la salida de Escocia

España no iba a ser la excepción en su capítulo de posesiones. Grosvenor heredó tierras en nuestro país cuando murió su progenitor, el 9 de agosto de 2016. La más importante es la finca de más de 15.000 hectáreas en Ciudad Real conocida como La Garganta, la más grande de nuestro país (su superficie es mayor que la de la ciudad de Barcelona). La propiedad acaba de recibir el Premio Bellaeuropa por su excelencia en la gestión ambiental.

Mira también El duque de Westminster quiere hacer de Chamberí el nuevo barrio de Salamanca

En España, su compra más reciente fue el edificio MB One, famoso por ser sede de Citi en La Moraleja (Alcobendas, Madrid). Medios como 'El Confidencial' cifraron la operación en un importe cercano a los 80 millones de euros. El edificio era propiedad de Blackstone y tiene 22.129 metros cuadrados, distribuidos en cuatro módulos y cinco plantas. Además, posee 830 plazas de garaje, 449 en el 'parking' subterráneo y 381 en el exterior. Su padre hizo una alianza con el Grupo Lar en 2006 para invertir en edificios industriales y de oficinas, pero la crisis económica sesgó este acuerdo.

200 millones para gastar en Chamberí

En realidad, su apuesta en España -y concretamente en Madrid- se centra en el sector del lujo 'prime'. Ayudado por la reconversión de Chamberí que hicieron los Capriles apostando por el lujo, el noble también se ha hecho con varios inmuebles. Según la propia compañía, en los últimos dos años ha invertido 200 millones de euros en la capital de España, destinados a proyectos residenciales de lujo.

Durante los dos últimos años, han invertido en cuatro proyectos madrileños: uno en el barrio de Salamanca (Jorge Juan 53) y tres en Chamberí (La Esquina de General Arrando, Modesto Lafuente 26 y García de Paredes 4). En Arrando, la más cara de las tres promociones, los precios parten desde 1,6 millones y estudios desde 425.000 euros. En el resto, rozan el millón. No obstante, el ritmo de venta de estos inmuebles no ha logrado la celeridad deseada. "El glamur de tener un piso con el sello del duque de Westminster aún no ha calado en España", explican a este diario fuentes del sector.

Promoción de Jorge Juan de Grosvenor. / Grosvenor

En la propia web de la compañía destacan las posibilidades de la capital de España. "Madrid ha experimentado un crecimiento significativo desde la crisis económica de 2008. Se considera un importante centro financiero del sur de Europa, pero también un centro comercial internacional y una puerta de entrada a América Latina. Además, Madrid alberga algunas de las escuelas de negocios más reconocidas internacionalmente del mundo, incluidas ICADE e IE". Además, el grupo es parte de Grosvenor Estate, que gestiona "fincas rurales en España y Reino Unido", además de seguros, inversiones, colecciones de arte y una fundación, la Westminster Foundation.