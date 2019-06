Willy Bárcenas confiesa la gran cantidad de dinero que le ofreció 'Supervivientes'

Programas como 'El Hormiguero' se han convertido en una especie de 'confesionario' donde los artistas y famosos cuentan cosas que no habríamos imaginado, revelando detalles de su vida o su profesión que no sabíamos y que dan pie a numerosas informaciones y noticias durante días. Y eso es lo que está ocurriendo este jueves con el último invitado de Pablo Motos.

Este miércoles pasó por su programa Willy Bárcenas, el hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas y vocalista del famoso grupo Taburete. El cantante acudió con su compañero Antón Carreño y estuvieron hablando de sus futuros proyectos musicales y de algunas anécdotas. Si bien la entrevista también dio pie para que el hijo de Bárcenas hiciera una importante confesión.

Porque Willy reveló la suculenta oferta que recibió hace unos años para ir al 'reality' del momento, 'Supervivientes'. Fue Motos quien tiró de la manta y le comentó que el dinero no era algo prioritario para él, pues si no hubiera aceptado la oferta que le hizo el programa de Telecinco. A lo que Willy respondió que esa proposición le llegó antes de que Taburete existiera, es decir, cuando saltó el escándalo protagonizado por su padre y que ha acabado con él en prisión.

"La oferta era por ser 'el hijo de Bárcenas, por eso no acepté, porque si iba con esa condición ya nunca podría ser nadie por mi mismo", señaló el cantante. Pero el presentador no se quedó ahí y quiso saber cuánto dinero le ofrecían, y el líder de Taburete no tuvo problema en responder y llegó a afirmar que, ante tal cantidad, se lo pensó mucho, "porque en ese momento estaba pelado".

"No te diré la cifra exacta, pero digamos que en un arco entorno a los 15.000 euros. La oferta era semanal y la cantidad rondaba por ahí", confesó Willy, ante lo que Pablo Motos se quedó estupefacto sin entender cómo lo rechazó si estaba en una delicada situación económica. Si bien el hijo del extesorero le explicó que lo analizó friamente y que concluyó que "era un dinero muy caro que podría condicionar para siempre mi intimidad".

El resto de la entrevista giró en torno a la situación de su padre y a la política, algo que se criticó bastante en redes, ya que inicialmente los dos jóvenes iban a hablar de su música, no de los problemas judiciales de sus familiares. Recordemos que Antón es nieto de Gerardo Díaz-Ferrán, expresidente de la CEOE que fue condenado por el 'caso Marsans'.