Xplora, el reloj inteligente para niños de 200 euros que arrasa en las comuniones

Mayo es por excelencia el mes de las comuniones en España. Este sacramento religioso es de los pocos que mantiene sus cifras estables y en los últimos años se vienen celebrando una media de 245.000 comuniones anuales. Eso sí, en este tiempo han pasado de ser sencillas celebraciones a poco menos que 'minibodas', pues los padres cada vez gastan más en preparar una fiesta a sus hijos por todo lo alto ese día. En concreto, una media de cerca de 2.500 euros, según la Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI).

Aunque el banquete y la fiesta se llevan la mitad del presupuesto destinado a la comunión, el apartado de regalos cada vez gana más peso, pues cada vez los niños reciben más cosas y también más caras. Sobre todo, porque ahora se apuesta todo al ámbito digital, y los juguetes de antes han dado paso a 'smartphones', 'tablets' y 'smartwatch', los relojes inteligentes que han desterrado al tradicional reloj analógico y que se han convertido en el regalo estrella. Sobre todo, uno. Se llama Xplora, cuesta alrededor de 200 euros y tiene a padres, tíos y abuelos de cabeza buscándolo por todas partes.

Este 'smartwacth' está creado por la firma británica del mismo nombre, la cual crea expresamente relojes inteligentes para los más pequeños. Aunque después también ha lanzado algunos de mayores, son los de los niños los que arrasan, sobre todo en época de comuniones. El primero de ellos se lanzó en 2016 y hoy en día ya se venden en 10 países de Europa, entre ellos España, Noruega, Suecia, Polonia o Alamenia. Así, en este tiempo ya se han despachado más de 400.000 ejemplares en toda la región.

El Xplora es un absoluto éxito para pequeños y mayores, sobre todo, porque para los niños constituye su primer 'smartphone', ya que aunque tenga forma de reloj, su última versión, el 3S, es un móvil que permite hacer llamadas, mandar mensajes de voz o enviar 'emojis'. Funciona con tarjeta SIM y permite tener 12 contactos, los cuales vienen previamente seleccionados por los padres. Porque esa es la principal ventaja: son estos los que controlan el dispositivo de sus hijos. Incluso les permite saber donde están cuando no les tienen cerca gracias a su GPS.

De hecho, realmente es una herramienta que permite la comunicación entre padres e hijos cuando están distanciados, de ahí su éxito. Además, tiene una función para realizar una llamada de seguridad si los niños están en peligro, otro motivo más para que haya convencido a los padres y familiares para comprarlo. A los niños, por su parte, les encandila por su diseño y porque mediante la app que tiene pueden hablar por chat con sus amigos.

Agotado en muchos establecimientos

Con todos estos antecedentes, este año no hay comunión en la que falte un Xplora. Aunque si hay alguna, no será por gusto. Porque el reloj está agotado en muchos de los puntos de venta disponibles. El principal canal es la página web de la marca, que está disponible en España. El 3S cuesta 199,99 euros, mientras que la versión anterior, la 1, vale 169,99 euros. Actualmente, en el 'site' se puede comprar pero solo en la versión rosa, porque el que tiene la correa azul está agotado. Hasta hace unos días eran los dos los que no estaban disponibles, por lo que la firma está reponiendo unidades poco a poco.

La versión rosa del Xplora está disponible en su web por 199,99 euros

En España, además, el reloj se puede comprar en El Corte Inglés y FNAC. En los 'ecommerce' de ambos establecimientos se puede conseguir por la misma cantidad que en la web de Xplora y también han vuelto a entrar en stock tras estar varias semanas sin existencias. Eso sí, de forma física es mucho más complicado encontrarlos. Por ejemplo, en los centros de Madrid está totalmente agotado en las dos casas.

Así, muchos han recurrido a Amazon para hacerse con él. Y es ahí donde los precios empiezan a subir. La mayoría de las versiones del 3S que se ofrecen en la popular web superan los 200 euros. De hecho, las que hay de la primera versión cuestan también más que en los centros anteriores, pues rondan los 190 euros.

El objetivo es que los niños no se queden sin su reloj digital, el cual se ha convertido en el juguete del momento y en el dolor de cabeza para los padres y familiares, que en estos días están buscando desesperadamente el Xplora para que se convierta en el protagonista de la comunión.