Yola, con el corazón roto en 'La casa fuerte' tras el rechazo de Cristian

A solo una semana de la semifinal de ‘La casa fuerte’, los concursantes afrontaban este jueves una gala muy tensa. Fani y Christofer viven sus peores días en el programa tras sus constantes enfrentamientos con sus compañeros. La pareja decidía apartarse del resto de residentes, que no han parado de criticarles, especialmente a la madrileña. Ferre y Cristina se han convertido en los mayores detractores de la pareja. “Estamos muy bien solos”, aseguraba Fani.

Según comentaba Ferre, Fani se hace “la víctima” para protagonizar más vídeos en el programa, algo que la concursante ha negado tajantemente. Tras este tenso enfrentamiento, la situación se aligeraba gracias a Yola Berrocal y Leticia Sabater. La intérprete de ‘La salchipapa’ animaba a Yola a tener una cita romántica con Cristian, que aceptaba con gusto.

Sin embargo, la cita no acababa con buen pie. Mientras los dos cenaban y se dedicaban miradas de complicidad, Oriana, Ferre, Iván y Cristina, entre otros, aparecían en el lugar de la cena para boicotear el encuentro. “Jessica, estamos contigo”, gritaba el grupo de concursantes a la pareja, además de otras proclamas como “¡No a la infidelidad!” o “Pobre tu novia”. Además, se dirigían a Yola para reprocharle el intentar conquistar a Cristian a pesar de que tiene novia. “Yola, retírate”, gritaban.

Durante la conexión en directo, Jorge Javier preguntaba a Cristian sobre esta cena. El concursante se desligaba por completo del supuesto romance con Yola: “Yo acepté la cita por poder cenar un chuletón”. Así, el concursante dejaba claro que no sentía ninguna atracción física por Yola. “Es una buena persona, pero tengo novia”, comentaba. Con gesto descompuesto, Yola se defendía: “Yo me he sentido deseada por Cristian”. Más tarde, entre lágrimas, aseguraba que nunca más iba a ir “detrás de nadie”.

En cuanto a la competencia, Fani y Christofer ganaban el asalto a la casa frente a Macarena y Labrador. Así, la pareja se libraba de la expulsión. Por otra parte, María Jesús Ruiz y su madre, Juani, perdían la siguiente prueba, lo que las colocaba como firmes candidatas a abandonar el concurso. Con las expulsiones en marcha, comenzaba así la recta final de la primera edición de ‘La casa fuerte’