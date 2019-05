Coches de lujo, ropa cara... Los youtubers se montan su paraíso fiscal en Andorra

Logan G, Shooter, Salva... No, no son los nombres de los protagonistas de la última saga de superhéroes de Marvel. Corresponden a algunos de los 'youtubers' españoles más famosos y con más seguidores en redes sociales, con permiso de El Rubius y AuronPlay, los precursores. Estos jóvenes, acumulan una audiencia de unos 15 millones de personas en YouTube y sus vídeos son vistos por una media de 1,5 millones de usuarios. Esto les ha convertido en los nuevos 'reyes españoles' de la plataforma, haciendo que a día de hoy disfruten de una vida con todos los lujos sin haber cumplido los 25 años... en Andorra.

Y dirán, ¿por qué Andorra? ¿Qué tiene el pequeño Principado que tanto les atraiga? Además de sus espectaculares paisajes, sus pistas de esquí y su tranquila vida, Andorra tiene una ventaja respecto a España en lo que al bolsillo se refiere: su menor presión fiscal. Es decir, que quienes viven allí pagan menos impuestos que los que residen en nuestro país. Así, en los últimos años se ha convertido en destino de peregrinación de numerosos 'youtubers'.

Porque antes que estos tres chicos, otros recorrieron antes el mismo camino. Por ejemplo, Frank Garnes, conocido como sTaXx en YouTube, un especialista en videojuegos con 5,3 millones de suscriptores en la plataforma, los llamados Willyrex y Vegetta777 (14 y 26 millones de suscriptores, respectivamente) o Grefg, uno de los más jóvenes, pues marchó al Principado con 19 años cuando su fama empezó a subir como la espuma (ahora tiene 10 millones de audiencia).

Así, el territorio vecino se ha convertido en el lugar de adopción de unos jóvenes que se han hecho prácticamente ricos en tiempo récord gracias a su popularidad en las redes sociales. Porque lo que empezó en YouTube ha derivado en negocios que van desde firmas de ropa y complementos hasta libros, colaboraciones en series e incluso películas. Y a eso hay que sumarle los jugosos ingresos que reciben en concepto de publicidad por las marcas que muestran en su canales o redes. De este modo, se trata de un importante patrimonio que, residiendo en España, se ve más reducido tras pasar por Hacienda que en el Principado.

Normalmente, estos jóvenes tributan como autónomos o por medio de empresas que constituyen para facturar sus ingresos. De este modo, el IRPF que tendrían que pagar en España, teniendo en cuenta que sus ingresos suelen superar los 60.000 euros al año, sería del 45%, mientras que residiendo en Andorra, este porcentaje se rebaja al 10%, como explican desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Pero, además, también les interesa si facturan IVA, como suele ser habitual, ya que el Principado tiene uno de los tipos más bajos de Europa, pues su IGI (Impuesto General Indirecto) es del 4,5%, mientras que en España asciende al 21%. Además, el Impuesto de Sociedades es del 10%, aunque según el tipo de empresa puede quedar hasta en el 2%, mientras que en nuestro país el tipo de general es del 25%.

Es decir, que desde todos los puntos de vista fisales, a las estrellas de YouTube les interesa marcharse a vivir al Principado. Para beneficiarse de esta fiscalidad deben residir un mínimo de 183 días allí, cosa que realmente hacen y que se puede comprobar por sus vídeos, que están grabados en su mayoría en Andorra. Y no viven en cualquier lugar, no. Los 'youtubers' alquilan impresionantes mansiones en el Pirineo andorrano para su retiro de oro, en las que no falta absolutamente de nada y que se pueden ver en sus vídeos, pues las enseñan con todo lujo de detalles.

Coches de alta gama, ropa de grandes firmas...

Gracias a los emolumentos que estos jóvenes ganan con sus vídeos y su contenido en redes pueden llevar una vida de auténtico lujo, en la que entran viajes de ensueño, ropa y complementos de las mejores firmas y coches de alta gama y cilindrada. Centrándonos en el caso concreto de los conocidos como la 'squad', se trata de tres jóvenes procedentes de Málaga llamados Rafa Pacheco (Logan), Sergio Aragonés (The Shooter Coc) y Salvador Verdugo (Salva) que no llegan a los 25 años y ya presumen de una vida que pocos a su edad tienen.

Gracias a su éxito en YouTube, donde tienen entre los tres una audiencia de unos 15 millones de suscriptores, han logrado hacerse no solo famosos en redes, sino también muy adinerados. Aunque ellos evitan referirse a sí mismos como unos jóvenes millonarios, sí es cierto que su nivel de vida es muy elevado y dista mucho del de otros chicos de su edad. Además de la impresionante mansión que habitan en Andorra, conducen coches de gran cilindrada que harían las delicias de los amantes del motor. En su garaje albergan modelos como un Lamborghini, un Ford Mustang o un Audi R8, coches que son suyos en propiedad.

Además, muchas marcas les dejan sus vehículos para que los muestren en YouTube. Igualmente, visten de las mejores marcas y, además de las típicas deportivas que usan los jóvenes de su edad, llevan artículos de Gucci, Balenciaga y demás firmas de lujo más famosas. De hecho, uno de los vídeos que más triunfan en sus canales es el de comprar todo lo que toca su mascota en una tienda de lujo, gastando miles de euros en un momento.

En cuanto al dinero que se embolsan por las diferentes actividades que realizan en redes sociales, la cifra nunca la han desvelado, si bien Salva sí contó en un vídeo de su canal lo que obtiene vía YouTube. En concreto, el joven muestra cómo solamente de los visionados de sus vídeos en la plataforma obtiene en 30 días una media de 5.600 dólares, lo que viene siendo 5.000 euros al cambio. A eso habría que quitarle impuestos y la comisión de su agencia de representación, por lo que se quedaría unos 4.500 euros, como él mismo señala.

Pero esto es lo de menos, porque los 'youtubers', de hecho, siempre se quejan de que de la plataforma es de donde menos cobran. Los mayores ingresos se los reportan las colaboraciones que hacen con marcas, para mostrar sus productos en su contenido o para protagonizar incluso sus campañas publicitarias. Hablamos de firmas como Cola Cao, Lays, Samsung, Nintendo y un buen número más. Por otro lado, estos chicos emprenden sus propios negocios y tienen líneas de ropa y complementos con otras marcas y escriben libros, cómics o participan en series. Por ejemplo, Logan estuvo este invierno en la que hizo El Corte Inglés con 'youtubers' llamada 'Pipol in dahaouse'.

Estos chicos trabajan con la agencia de representación Youplanet, especializada en estos personajes. Entre sus clientes, además, están entre otros el famoso AuronPlay, Wismichu, Robleis o Neus Snow. Esta agencia además crea su propia contenido para la plataforma premium Flooxer, por lo que también es una productora. En total, presume de tener una audiencia de 37 millones de personas y más de 400 millones de visionados al mes, posicionándose como una fuerza imbatible en YouTube. De ahí que sus chicos sean prácticamente ricos gracias a este nuevo modelo de negocio que no para de crecer.