Estas son las dos únicas prendas de Zara que se repiten año tras año en sus tiendas

Zara es la marca de Inditex por excelencia: supone el 70% de la facturación de todo el grupo y que le ha colado en todo el mundo como un sinónimo de tendencias a precios asequibles. En estos años su modelo de negocio se ha basado en sacar numerosas colecciones con tiradas cortas que generan una gran demanda por su carácter efímero y se agotan en tiempo récord. Porque lo que se agota en Zara, no vuelve. Esa es su máxima y de ella se benefician para quedarse sin unidades y, de esa forma, no tener problemas de 'stock'. Pero, como en toda regla, hay una excepción.

Como decimos, la marca no repite prendas más allá de los básicos a los que también da una vuelta de tuerca cada año -no hay dos vaqueros ni camisetas blancas iguales, por ejemplo-. Pero algunas veces tiene que romper sus propias normas y reeditar ciertas prendas que, pase el tiempo que pase, siguen causando sensación entre las clientas.

En concreto, hablamos de dos prendas que este año están a la venta y que ya llevan varias temporadas repitiéndose. Además, todo indica a la que esta práctica se mantendrá. Sobre todo, una: una biker cubierta de pelo en su interior que la casa llama 'Cazadora de doble faz', la cual lleva triunfando al menos cuatro inviernos.

Esta prenda cuesta 79,95 euros, pero cada año logra agotarse. Es una biker que permite ir abrigada con un toque de tendencia y sin tener que recurrir a un abrigo muy pesado, aunque hay que reconocer que no es una chaqueta ligera. Sirve tanto para el día a día como para salir de fiesta o ir de cena y da un toque rockero a los looks. La negra es la más icónica y clásica, pero también la hay en blanco y en beige o negra con el pelo interior blanco.

La otra prenda que ha pasado de tendencia a ser una de las fijas son los shorts de efecto piel. Esta prenda se estrenó el pasado año, en la primera colección de otoño. Gustó tanto y apareció tanto en Instagram que las prendas se agotaron a los pocos días. Zara tuvo que sacar unos shorts similares ante el apabullante éxito.

Este año la marca no ha dudado en sacar la prenda, además también en otros colores como el beige o el verde botella. Su rasgo más característico es que lleva un cinturón incorporado, un complemento que ha permitido que puedan lanzar varios modelos con diferentes tipos de cinturón. Lo mejor es que es muy asequible, pues cuesta 22,95 euros.

De este modo, la marca emblema de Zara, y prácticamente de España entera, muestra cómo sabe adaptarse perfectamente a la demanda que tiene y no duda en repetir algo cuando sabe que lo va a vender. La firma tiene por máxima no editar prendas que se queden colgadas en las perchas. Si algo no funciona, se retira. Pero cuando algo se convierte en viral, hace alguna excepción.