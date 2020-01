El truco en las rebajas de Zara para comprar ropa todavía más barata

Las segundas rebajas de Zara ya están disponibles online y en sus tiendas físicas. La firma emblema del grupo Inditex ha adelantado su segundo periodo de descuentos invernales con precios que se reducen hasta el 65% en algunas prendas. Vestidos, pantalones, zapatos... Sin duda alguna es uno de los mejores momentos del año para renovar el armario con gangas que también se pueden encontrar en otras marcas de Inditex como Mango, donde buena parte de la colección destinada a las rebajas está al 50%.

Además de aprovechar el 'timing', es clave aplicar una serie de pautas para sacar el mayor partido a las rebajas de Inditex y, en concreto, de Zara. Y es que la marca fundada por Amancio Ortega también tiene truco a la hora de encontrar las prendas más baratas incluso en las temporadas de rebajas.

El primero y más importante es elegir los días de la semana en los que se van a realizar las compras. Los miércoles y los domingos los empleados de Zara hacen inventario, por lo que se producen modificaciones de precio en determinadas prendas y se reponen las tallas tanto en la web y app de Zara como en sus establecimientos a pie de calle.

En el ámbito online, es aconsejable además hacer uso del buscador. La ropa filtrada por listas en función de sexo y tipo de prenda no muestra necesariamente lo más barato o más rebajado. Por ello, se recomienda buscar prendas concretas.

Asimismo, el hecho de no poder probarse la prenda no debe ser un impedimento a la hora de elegir talla. Felizmente, la web de Zara permite comprar dos tallas y devolver la que no sirva de forma gratuita en cualquier local físico.