Zendaya, la millonaria estrella de Disney que diseña ropa con Tommy Hilfiger

El universo de Hollywood es una máquina de crear jóvenes ídolos que dan mucho de qué hablar durante un tiempo concreto pero que, una vez que se les ha sacado el máximo partido posible, prácticamente desaparecen. Si bien hay otros que logran desarrollar una carrera estable y convertirse en grandes estrellas e iconos mundiales. Y ese es el caso de la última chica salida de la factoría Disney, la cual, al contrario que muchos otros que estuvieron antes en su lugar, no ha acabado siendo un 'juguete roto', sino que es una de las actrices jóvenes más poderosas del mundo.

Hablamos de Zendaya, una joven que con solo 22 años ya atesoraría una fortuna de unos 130 millones de euros y a la que Forbes ha incluido en la lista de menores de 30 años más influyentes. La californiana ha sido protagonista de la pasada Semana de la Moda de París, en la que ha presentado su primera colección con el diseñador estadounidense Tommy Hilfiger en un desfile que muchos han catalogado como una "oda a la diversidad".

Zendaya junto a Tommy Hilfiger en la Semana de la Moda de París. / EFE

Porque si por algo se ha caracterizado esta polifacética joven en toda su carrera es por la defensa de las minorías, pues ella como afroamericana -su nombre procede de un dialecto de Zimbabue y significa "dar las gracias"- que es sabe lo que es la discriminación. Además, está muy implicada con el movimiento feminista y con el empoderamiento de las jóvenes y niñas. De ahí que en su desfile hubiera modelos de todos las tallas y colores de piel. Destacado papel tuvo Winnie Harlow, la modelo con vitíligo que ya desfilado para Victoria's Secret.

Por ello, Zendaya es mucho más que una estrella más en el universo de Hollywood. Lejos de caer en las mieles de la fama, ha preferido aprovecharla para visibilizar causas y emprender proyectos diferentes tanto en cine como en música. Y ahora, en la moda. Unos trabajos que con 22 años ya le han convertido, además, en rica.

Su propia mansión de más de 1 millón

Zendaya comenzó su carrera muy pequeña, pues de niña ya hizo de modelo para tiendas como Macy's, Mervins u Old Navy. De ahí pasó a ser bailarina en algunos shows y series de Disney hasta que en 2010 llegó su gran oportunidad al protagonizar la serie 'Shake it up', una comedia de chicas en la que también cantaba. Por ello, también comenzó a grabar algunos singles que pronto se convirtieron en éxitos en Estados Unidos.

Aunque siguió apareciendo en diferentes series, el cine llamó pronto a su puerta y ha aparecido en algunas de las producciones más potentes que se han hecho en los últimos años, pues ha pasado de ser 'chica Disney' a 'chica Marvel', ya que tiene un papel en la saga 'Spiderman', donde da vida a Michelle, la amiga de Peter Parker. Este año, de hecho, se estrenará la nueva entrega del héroe en la que ella aparece.

De este modo, Zendaya es hoy uno de los mayores ídolos juveniles en medio mundo, algo que atestigua su cuenta de Instagram, donde tiene 54 millones de seguidores. Una cifra que, como es evidente, le ha reportado otros trabajos, esta vez con firmas de moda y belleza, como es el caso de la marca Lancome, de la que es embajadora desde este año, un honor que tienen estrellas como Julia Roberts, Kate Winslet o Penélope Cruz. Igualmente, todo este potencial es el que ha hecho que Hilfiger le fichara para diseñar su nueva colección, algo que ya hizo antes la 'top model' Gigi Hadid.

Todo este trabajo desde una edad tan temprana le habría reportado un patrimonio de unos 130 millones de euros, según la revista americana 'People with money'. Así, en el año 2017, con solo 20 años, la joven ya se compró su primera mansión en Los Ángeles, una impresionante casa que le costó más de 1 millón de euros (1,4 millones de dólares) y que tiene hasta nombre propio, Trulia.

La joven llegó a mostrar su casa de más de 4.000 metros cuadrados en redes sociales, la cual consta de cinco baños y cinco dormitorios. Si bien para ella lo mejor de la casa son las escaleras y el hecho de que tenga dos pisos, pues como confesó a sus fans, siempre había vivido en hogares de una sola planta muy humildes y nunca había tenido una casa así. Por ello, la escalera de caracol de la morada le hacía sentir como "Cenicienta". La mansión cuenta además con piscina y spa.

Así, esta combativa joven, que ha llegado a manifestarse contra Donald Trump por sus políticas migratorias y respecto a las mujeres, está llamada a liderar la nueva generación de estrellas de Hollywood para las que el compromiso social y la igualdad es la base para trabajar en diferentes proyectos y para aparecer en las alfombras rojas. Una causas que no les impiden ser a la vez tremendamente ricos.