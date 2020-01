Ábalos acusa a la derecha de desprestigiar a los profesores y controlar la educación

El secretario de organización del PSOE, Jose Luis Ábalos, ha cargado este sábado contra la derecha y la "ultraderecha", en referencia a Vox, por el 'pin parental' que han aplicado en la Comunidad de Murcia y ha defendido que se trata de "un veto" de algunos padres respecto a la educación pública sin respetar un mandato constitucional, a pesar de que luego se digan constitucionalistas.

La polémica medida que se ha implantado en Murcia tras la petición de Vox al Ejecutivo de dirige Fernando López Miras, con la posibilidad de que le sigan otras Comunidades, se ha colado en el centro del debate político con posiciones muy encontradas. Ábalos, que precisamente también es profesor de profesión, ha aprovechado su visita a Murcia con motivo de la clausura del comité regional del PSRM-PSOE, para acusar al Gobierno regional de querer controlar la educación pública con estas medidas.

En ese sentido, ha pedido en Murcia que deje de hablarse de "pin parental" porque para los socialistas se trata de "un veto" de algunos padres y también ha asegurado que va contra la convención de los derechos de la infancia, contra la autonomía académica y docente, y atenta contra la convivencia y la igualdad, y consideró de "una hipocresía intolerable" que sus defensores hablen de "libertad" para defenderlo "a nosotros que hemos luchado por la libertad" y que "hemos sufrido la formación del espíritu nacional".

Mira también Villacís asegura que Cs no va a apoyar el pin parental en las CCAA donde gobierna

Además, ha lamentado que el conflicto se lleve hasta las aulas, despreciando, ha dicho, el sistema de enseñanza y a los docentes. Al respecto, ha insistido en que el 'pin parental' "desprestigia y desacredita" a los profesores "restándoles autoridad, prestigio, capacidad y responsabilidad" ante los menores. "Yo soy padre y nunca se me ocurrió desacreditar a los docente ni decirles qué deben hacer ni cómo deben hacerlo", ha añadido.

Para el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la medida de la derecha busca "controlar" la educación en España, algo que "siempre" ha tratado, según sus palabras, porque saben que a partir de ella "se establece el control ideológico de la sociedad".

Dirigiéndose al PP, Vox y Ciudadanos, les ha asegurado que los padres tienen una "gran responsabilidad como progenitores", pero eso "no les da derecho a decidir qué van a hacer" con las vidas de sus hijos y "lo que tienen que pensar". "La escuela enseña a ser libres y no es la libertad de los padres, es la libertad de los hijos la que hay que asegurar", ha puntualizado. El socialista también ha resaltado que el 'pin parental' que quiere imponer el Gobierno murciano va "más allá de enfrentar los valores de igualdad" y ha advertido a la derecha que los niños "no son mercancía de nadie ni se inscriben en el Registro Mercantil ni en el de Propiedad", sino que "sólo se inscriben en el Registro Civil".

Señala al PP como una formación "zombie" unida a Vox

Ábalos ha cargado en especial contra el PP que lidera Pablo Casado convertido según ha dicho en una formación "zombie" que se ha juntado con "la ultraderecha" para defender la desigualdad. Sin embargo, le ha advertido que el PSOE estará "al frente" y luchará "en la batalla contra la desigualdad y para hacer justicia social en este país".

El socialista también ha arremetido contra la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, a la que acusa de convertir su partido en un "aventurismo irresponsable" para España al levantarse en la bancada de la Cámara Baja para "aplaudir con Vox y gritar libertad". "Espero que recapacite ya que no les ha servido el pasado que piensen en el futuro porque de seguir así ya sabemos dónde van a parar, a la nada. Así que rectifiquen porque sino no tienen futuro y si pensaron en el cambio alguna vez y en la democracia y libertad, que rectifiquen", ha insistido Ábalos. Desde Ciudadanos han mostrado una posición ambigua. Mientras que la medida se ha impulsado desde un Gobierno en el son parte, gobiernan en coalición con el PP y con el apoyo de Vox, dirigentes de otras comunidades han rechazado aplicar el pin en otras regiones