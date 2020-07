La protectora de animales 'Swale Borough Council Stray Dog Service', de la localidad de Kent en Reino Unido, ha compartido la desgarradora historia del abandono de un perro labrador negro.

"El perro fue abandonado en Jasmil Kennels esta mañana, atado a una reja. Nos gustaría ponernos en contacto con el dueño para determinar por qué el perro fue abandonado", explicaba en Faceook la asociación.

El perro fue abandonado junto a una carta escrita por su dueño, que decía lo siguiente: "Hola. Por favor, ¿puedes acogerme? Mi dueño me ha abandonado después de 10 años porque no he aprendido a ser bueno. Por ello, me trajo de vuelta aquí, donde me encontró. Gracias por cuidar de mí y perdón por las molestias".

Tras dos días, la asociación fue capaz de ponerse en contacto con el dueño y sus familiares. Estos últimos desconocían por completo que el dueño había dejado de lado al perro, y pidieron a la protectora poder quedarse con él para que "pase el resto de su vida en una casa segura, con gente que ya conoce".

Si la reacción del perro a su nueva familia es buena, así se hará. La protectora de animales quiso agredecer en Facebook a toda la gente que se ofreció a quedarse con el animal.