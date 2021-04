Era millonario... y no lo sabía: Rufino ganó la Primitiva y se enteró en el bar

Rufino, un agricultor de Badajoz, era millonario sin saberlo. Mientras desayunaba en el único bar que hay en Valuengo comprobó que su boleto de la Primitiva estaba premiado con más de cinco millones de euros. La vida de este hombre tranquilo, como le conocen en su localidad, ha dado un vuelco. "Me lo comentaron y fui a mi casa a por el boleto, vimos los números en el móvil y me enteré", relata ante las cámaras de Antena 3 donde asegura que "todavía no me lo creo".

Revelan los vecinos que "juega todas las semanas" y que en parte "se lo merece por lo que ha sufrido". Este vecino de la pedanía de unos 250 vecinos de Jerez de los Caballeros perdió tres dedos con 17 años y desde entonces se dedica a la agricultura. Son varios los que piensan que aunque desde ahora en su cuenta corriente tenga 5,5 millones de euros -4,3 descontando lo que se llevará Hacienda- no abandonará "sus tierras".

Todavía no sabe lo que hará con tanto dinero pero parece tener claro que "no le cambiará la vida". Relatan en el diario 'Hoy' el momento en el que se enteró. Como cada día entró a desayunar al bar Río Ardilla, el único de la localidad y allí el dueño del local le dijo que mirara su boleto porque el Gordo de la Primitiva había tocado en Jerez.

Ahí empezaron las celebraciones en plena calle, botellas de champán mediante. Jugó lo de siempre, cinco euros, pero esta vez se había convertido en millonario. Confiesa que le gusta jugar a otros sorteos como el Euromillón o la Bonoloto. La combinación ganadora del pasado domingo fueron los números 24, 21, 44, 42, y 19. En el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo se pondrá en juego un fondo garantizado de 5 millones de euros para los acertantes de máxima categoría.