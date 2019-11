Adara está decidida a cortar su relación con Hugo... en cuanto salga de la casa

El Maestro Joao y Adara Molinero se confesaban en el confesionario pensando que nadie podría oírles, pero se equivocaban. Los concursantes de GH VIP mantenían una de las conversaciones más cruciales de la edición debido a las declaraciones de Molinero: "Estoy decidida a dejarlo. Pero, lo voy a hacer bien", aseguraba col respecto a su relación con Hugo.

"Tenemos que ir de compras, pero cuanto antes. Tienes que pensar en ti", le decía Joao haciendo referencia a que su amiga tiene que cambiar de novio. "No puedes estar con un tío muermo, tienes que estar con lo que te divierte. Respetando, aunque te tengas que morder la lengua pero después, ni un minuto más", aconsejaba el vidente a una de sus mejores amigas dentro de la casa de Guadalix. Todo ello, mientras Adara asentía y le daba la razón. “Ni uno. No te engañes. No.”, añadía el Maestro. “Cuando uno se enamora le da igual todo.

"Además, Gianmarco es respetuoso por eso te preocupa tanto todo lo que le pase", le decían en referencia al italiano que le ha robado el corazón. "Espérate, que si sabes hacerlo bien… Eso historia. Que no se te vaya de las manos como el otro día que te derrumbaste que si confundidos porque si no se puede destruir lo de dentro lo de fuera". Unas declaraciones del Maestro que no hacía más que añadir más leña al fuego.

“No entiendo porque Hugo no quiere acostarse conmigo. Se le habrá acabado la pasión. Me decía cosas muy feas como por ejemplo vete a la mierda.”, confesaba Adara. “Pues a la mierda se va a ir él.”, le contestaban. “A veces pienso que a lo mejor estoy encendiendo el fuego. Es que no tiene sentido.”, decía Adara demostrando que se está enganchada de él.

“Tu piensa siempre en tu hijo. Piensa en él tienes que hacerlo bien por él”, aseguraba Joao.. “Pero ahora son muchos gastos compartidos y como me quiten a mi hijo me muero… Bueno, a ver” respondía Adara.