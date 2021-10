El 'adiós papá' divide a los jóvenes: "Los alquileres seguirán siendo prohibitivos".

"¿Ha visto la medida del Sánchez y el Pablo (sic) con los alquileres? Van a regalar unos 200 euros", le dijo el jueves un taxista al cliente que llevaba a su destino. Éste, que se quitaba la corbata tras un largo día en la oficina, le respondió: "¿Y cree que con eso se puede vivir?". El conductor espetó: "Vivir no, pero sí que ayuda". La semana que termina, el Gobierno anunció un bono de vivienda de hasta 250 euros al mes destinado a jóvenes de entre 18 y 35 años con rentas de trabajo o ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Esta medida llevó a muchos analistas a compararla con la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que anunció-unos meses antes de que estallara la crisis financiera de 2008- un 'bono vivienda' con un importe de 210 euros.

Pedro Sánchez ha justificado la medida, al igual que lo hiciera su predecesor socialista en La Moncloa, por la "insoportable" edad de emancipación de los jóvenes. Sin embargo, teniendo en cuenta la deficiente gestión económica de Zapatero -que tuvo que llevar a cabo un adelanto electoral tras verse superado por una crisis sin precedentes- dicha comparación no parece muy halagüeña. La letra pequeña de este anuncio tan generoso aún se desconoce y a la 'administradora' del Gobierno, María Jesús Montero, parece que le ha puesto nerviosa. Montero limitó la ayuda a los arrendamientos de menos de 600 euros, aunque la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calculó que el coste total sería de 200 millones de euros anuales y beneficiaría a entre 40.000 y 50.000 jóvenes.

"Sería una medida interesante porque yo no soy de Madrid pero por motivos de trabajo me he tenido que venir aquí y los alquileres son bastante caros. Así que con compartir piso ya vas apañado", sostiene una joven, que trabaja en una empresa industrial. Ella dice que le gustaría usar esta ayuda para ahorrar un poco más y poder comprarse un vehículo que le transporte a los polígonos. Lo mismo piensa un valenciano que cobra 1.500 euros al mes y que está dispuesto a dejarse la mitad por su vivienda: "He leído cosas por Internet y me han sonado muy bien. Este dinero me vendría de lujo".

La ayuda también la aprueban, no solo los trabajadores, sino también los becarios y los universitarios, como es el caso de David, que trabaja en una farmacéutica: "Me parece genial, salté de alegría cuando la escuché. De momento, me ayudan a pagar el alquiler mis padres, pero si viene esto, podré independizarme económicamente de ellos". O el de Judit, una donostiarra de 22 años que estudia Bioquímica y asegura que "toda ayuda siempre es bienvenida".

"Me parece fantástico", dice José, un joven madrileño de 27 años y cuya voz suena grave y con cierta resaca, como si el día anterior hubiese salido hasta altas horas de la madrugada para celebrar algo. Aunque unos segundos después da marcha atrás en su afirmación y el escepticismo se adueña de él. "Si me dan 250 pavos y luego me suben los impuestos, pues no tiene mucho sentido", denuncia. Enrique, que es de Galicia y tiene 23 años, asegura que "algo ayuda", pero que "los alquileres son bastante prohibitivos y lo seguirán siendo". "Estoy buscando en Madrid un piso para mí y son prácticamente zulos, que cuestan entre 600 y 700 euros", expone el joven. "Es necesaria una ley que regule el precio del alquiler", sentencia.

Por último, Christian, que está en buscando piso en Barcelona, dice que "la medida puede conseguir lo contrario a lo pretendido, ya que los dueños se estarán frotando las manos porque la gente va a tener más solvencia". Lo que Christian no sabe es que, por su parte, los propietarios de inmuebles están en el ojo del huracán que ha levantado la futura reforma legal.

De esta medida no se podrán beneficiar todas aquellas personas mayores de 35 años, lo que ha suscitado en muchos de ellos cierta irascibilidad. "Los que tenemos más de 45 años estamos mucho peor que los jóvenes", dice Mar. "Me parece una medida que discrimina. Nosotros la única ayuda que tenemos es esa que te conceden cuando cumples 52 años y que ni siquiera se está dando", refunfuña. A Jessica, que tiene 50 años, le parece "super injusto" que un "joven de 21 años tenga esa facilidad para recibir el dinero" y que ella, que "todavía" comparte piso, no tenga "esa opción". Tras un breve silencio, sentencia: "Cuanto mayor eres, todo es más complicado".

Tras el inesperado anuncio del presidente del Gobierno de ayudas a la emancipación mediante ayudas al alquiler de los más jóvenes y saberse que los grandes propietarios de inmuebles en arrendamiento verán limitado el importe de los contratos con sus inquilinos, no son pocos los que desde la oposición han acusado a Sánchez de torpedear el sector inmobiliario mediante la intervención directa de los precios. La vivienda vuelve a estar una vez más en el centro de la batalla política.