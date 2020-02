Adiro, Nolotil... los fármacos no llegan al paciente y el 'papeleo' ahoga la solución

"El desabastecimiento en las farmacias es ya un problema crónico en España". Esta es la alerta que lanza el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Las cifras respaldan su valoración: en solo cuatro años las notificaciones por problemas de suministro se han incrementado en más de mil. Entre los protagonistas de estos avisos suelen estar algunos de los fármacos más demandados, como el Nolotil, el Enantyum o el Adiro. Solo en 2019, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recibió 1650 avisos, lo que se traduce en 1650 episodios de: "Lo siento, no tenemos lo que busca". Más que crónico, el desabastecimiento en España es degenerativo, aunque aún es posible que no llegue a ser terminal. Un equipo de emprendedores españoles lleva un año tratando de ponerle remedio, un remedio que las farmacias avalan, los pacientes exigen y las consejerías de las distintas CCAA valoran... pero que el papeleo amenaza con dinamitar.

Cuando el equipo de Luda Partners descolgó el teléfono, hace más de un año, el reto que la Asociación de Farmacéuticos de Madrid (Adefarma) les proponía -acabar con los "no podemos ayudarle" de los puntos de venta de todo el país- implicaba un trabajo tan complejo a nivel técnico que jamás se imaginaron que el desarrollo de la aplicación iba a ser un verdadero camino de rosas en comparación con los trámites que vendrían después. "Nosotros veníamos de gestionar inventarios muy complejos de la mano de la inteligencia artificial, concretamente miles de fuentes de datos sobre la compraventa de billetes de avión", explica el equipo de Luda a La Información, "de modo que pensamos que gestionar el stock de unas cuantas (miles de) farmacias no sería ningún problema". Cuando el proyecto empezó a rodar se dieron cuenta de que estaban equivocados.

"Los informáticos nos decían que eso no se podía hacer, pero nos empeñamos en que saliera y salió", continúa uno de los 'cerebros' de Luda con satisfacción. Hace apenas un año, 'solo' 800 farmacias volcaron sus datos en la aplicación de este grupo de emprendedores; hoy rondan las 1.200. Los farmacéuticos han visto en la plataforma una oportunidad, tanto de aligerar el gasto del stock (hasta 2.000 euros mensuales), como una oportunidad de retener a un paciente que exige soluciones rápidas cuando acude al punto de venta. Además, y aunque tanto Adefarma como Luda insisten en que no es el enemigo principal, esta red neuronal de farmacias parece la mejor baza para que la pequeña farmacia, mayoritaria en España, pueda hacer frente a gigantes como Amazon, que ya han mostrado su interés por un mercado donde los problemas de suministro genera demasiados clientes insatisfechos.

Las voces críticas de Luda alegan que no hay ninguna necesidad para la intervención del sector privado en este asunto, pues la industria ya posee sus propias bases de datos para tener bajo control el desabastecimiento. El COFM desarrolló SIDEM, que recopila los problemas de suministro que notifican los farmacéuticos. Por su parte, la AEMPS cuenta con CIMA, que se alimenta de las alertas de los propios fabricantes. A simple vista, parece suficiente para tener controlados los 14.415 medicamentos autorizados, con sus 2.484 principios activos y 32.302 presentaciones... pero en la práctica algo falla.

"La base de datos de la AEMPS se nutre de los avisos de los fabricantes", explica a este diario Jaime Acosta, propietario de una oficina de farmacia en la capital y usuario de Luda, "el problema está en que los laboratorios tienen la obligación de abastecer siguiendo una serie de cuotas y, si no las cumplen pueden llevarse una sanción". No es difícil intuir que los incentivos para dar aviso de cualquier problema de suministro son limitados, con lo que la esta base de datos no siempre es completa, ni tampoco efectiva. La Información ha tratado de ponerse en contacto con los tres laboratorios con mayor número de notificaciones de problemas de suministro en el último semestre de 2019: Pfizer (99), Mylan Pharmaceuticals (82) y Sanofi Aventis (64). No hubo respuesta.

"Otros te dicen dónde no hay petróleo; yo te digo dónde hay"

El sistema de Luda no se limita a informar de lo que falta y desde cuándo falta. La red neuronal de la aplicación se nutre de los propios farmacéuticos, quienes vuelcan los datos de sus almacenes en el sistema, es decir, la red sabe qué es lo que hay, dónde está y en qué cantidad. La clave de su funcionamiento está en las entrañas del propio desabastecimiento, que muestran que las carencias no son homogéneas: un fármaco puede no encontrarse en una zona pero siempre aparece en otra. Por tanto, extender esta herramienta a todo el país supondría obtener una radiografía completa, un mapa de los almacenes de las farmacias de toda España. Ambicioso, pero posible. "Otros te dicen dónde no hay petróleo, yo te digo dónde sí lo hay", se reafirman desde Luda.

"Tal y como están las cosas, no se entiende cómo Luda no es obligatorio", comenta Acosta. Cuando echa la vista atrás, el farmacéutico asegura que no ha vuelto a defraudar a ningún cliente: "He tenido que mandarles más o menos lejos, pero nunca he tenido que volver a decirle a un paciente que no había encontrado su medicamento". A pesar de ello, el equipo de Luda se ha enfrentado en el último año a dos expedientes informativos de la AEMPS y, aunque ninguno ha llegado a buen puerto "cada vez que la Agencia saca una noticia, el proyecto se para", lamentan desde el equipo. Por su parte, desde la AEMPS reivindican su sistema de notificación y remarcan que, en la mayoría de los casos, los fármacos con problemas de suministro tienen otras presentaciones sustitutivas al alcance de los clientes.

"Encontrar el Salofalk fue mi mejor regalo de Reyes"

Desde la Confederación de Asociaciones de personas con Crohn y colitis ulcerosa (ACCU), aseguran que llevan más de seis meses encadenando faltas de suministro. Constituyen uno de los colectivos más activos en la lucha contra el desabastecimiento y son la prueba de que los sustitutivos que rebajan la preocupación de la AEMPS sobre según que fármacos, no siempre funcionan como tal. Beatriz, una de las pacientes afectadas por la colitis ulcerosa, relata a La Información cómo recurrió a las redes sociales tras semanas de búsqueda: "Necesito una dosis de Salofalk 4g/60ml cada 72 horas, en mi farmacia somos tres los clientes que acudimos en esta misma situación... y en septiembre se quedaron sin cajas".

A día 3 de febrero no encuentro Salofalk 4g/60ml suspensión rectal. Es un tratamiento que necesito urgentemente, pero nada. Si alguien en Madrid sabe dónde conseguirlo agradecería que me lo dijera antes de que empeore y me pongan infliximab. #NecesitoMiTratamiento @DrFalkSpain — Patricialsolera (@patricialsolera) February 3, 2020

En su punto de venta sí que contaban con otras presentaciones de este principio activo, pero el cuerpo de Beatriz no admite otras fórmulas. "Mi mayor miedo era acabar hospitalizada porque cuando dejas de medicarte y empeoras, tienes que ingresar y allí te ponen una dosis en vena que es demasiado fuerte para mí... la última vez me dañó la médula", recuerda Beatriz. ACCU respondió a su mensaje en Twitter y ellos le derivaron a Luda. De Luda a su Salofalk hubo un par de clicks y una hora: "Me reservaron cuatro cajas que recogí al salir de trabajar", relata, "le dije al farmacéutico que había sido mi mejor regalo de Reyes". El equipo de Luda insiste en la garantía de su proyecto, las farmacias en que el desabastecimiento les roba clientes y las autoridades sanitarias en aplicar con el mayor rigor una normativa a todas luces ineficaz, que empapela las dudas de unos pacientes que amenazan con recurrir al maremágnum de Jeff Bezos... donde los esfuerzos de la AEMPS, aún con la ley en la mano, acabarán por limitarse a ponerle puertas al campo.