La mujer de la bandera: "Cerró el puño, me dio en el oído y ahí perdí la noción"

María Grima está angustiada, magullada, tomando analgésicos... y tiene claro que no provocó a nadie "por decir la verdad". Se trata de la mujer de la bandera de España que fue agredida mientras la enseñaba a los manifestantes independentistas que pasaban por delante de ella en Tarragona, horas después de conocerse la sentencia del procés. Tiene claro que "volvería a hacer lo mismo" porque "no hacía daño a nadie". Y lo sigue pensando después de recibir "un puñetazo grande en la cara que me da en el oído y (me hace) perder la noción". Cayó al suelo boca arriba y se levantó exigiendo a su agresor que se diera la vuelta. "Si lo hubiera hecho y me hubiera pedido perdón la cosa se hubiera quedado ahí". Pero no pasó y ahora el joven ha sido detenido después de que María acudiera el lunes al hospital en dos ocasiones y presentara una denuncia contra su agresor.

24 horas después de protagonizar uno de los momentos más tensos de las manifestaciones por la sentencia del Tribunal Supremo que dictaba penas de entre 9 y 13 años para los líderes del 'procés', María explica por qué esa bandera era tan importante para ella y lo que vivió en esas décimas de segundo que han copado las redes sociales. La insignia en cuestión "no era una bandera, sino un pañuelo". Relata que lo llevaba en el bolso "por casualidad porque hacía tiempo que no lo cogía" y asegura que estaba esperando el autobús para regresar a su casa cuando empezaron a llegar los manifestantes independentistas en Tarragona.

"Nos increparon a los que estábamos en la parada para que nos uniéramos". Y ese fue el momento en el que María asegura que recordó ese pañuelo comprado en el santuario de la Virgen de la Cabeza y decidió sacarlo. "Creo que no hice daño a nadie", insiste. A los que le pedían que se unieran a la manifestación les respondió que estaban "pisando suelo español" mientras ondeaba su pañuelo de la bandera de España. Y es ahí cuando un joven se lo arrebató "por la espalda".

Eso, asegura, es lo que "más rabia me da" porque "me la quita a traición. Yo la quería recuperar por lo que significa para mí, pero se la llevó. Desapareció". En las imágenes se ve como María recibe un golpe que la tira al suelo. Los manifestantes continúan su marcha mientras ella se levanta y empieza a exigir al agresor que dé la cara. A continuación "los Mossos me invitan a que me vaya" y una amiga suya recién llegada de Zaragoza es la que le acompaña al hospital, donde tuvo que acudir de nuevo por la noche "por lo dolorida que estoy".

Un día después de asegurar que se ve sobrepasada por todo lo sucedido y que sus hijos le piden que esté tranquila, María asegura que en una situación así "volvería a sacar la bandera". Insiste en que no provocaba a nadie por "decir la verdad. De momento esto es España". Reconoce que es una persona a la que le gusta defender a su país "y si hay alguna concentración y puedo me acerco". María recalca que no es en absoluto una persona agresiva y que, con una simple disculpa del joven que la agredió, "esto se hubiera quedado en nada, pero lo hizo con rabia y ensañamiento", recuerda de esos minutos, un corto espacio de tiempo que, cuando vuelve a ver en los vídeos, siente pena "por lo que han sentido mis hijos".