La mujer de la bandera "no está bien ni física ni anímicamente" tras la agresión

María Grima no se encuentra bien "ni física ni anímicamente", según Vox Tarragona, partido del que la agredida es simpatizante. La mujer fue golpeada en la movilización en Tarragona en las protestas contra la sentencia del 'procés' que emitió este lunes el Tribunal Supremo. María Grima exhibía una bandera española burlándose de los manifestantes al son de "estáis pisando suelo español". Un joven le arrebató la enseña por la espalda y cuando ella intentó recuperarla -asegura que "tiene un valor sentimental"-acabó por el suelo tras una agresión de un joven.

María se levanta del suelo al grito de "da la cara", pero el agresor no la dio. De ahí acudió al hospital, donde fue atendida por algunas contusiones, según fuentes de Vox Tarragona. También habría puesto ya una denuncia contra el joven que se la quitó de encima con un manotazo que acabó con la mujer tendida en el suelo. Ayudada por personas que estaban a su alrededor se puso en pie al grito de "asesinos, hijos de puta".

Santiago Abascal, líder de Vox, no ha tardado en reaccionar en Twitter, donde ha hablado de un "nuevo episodio de violencia golpista", dando su apoyo "a esta pobre mujer" y su desprecio "al cobarde que la golpea y la tira al suelo".

Esto es la "revolución de las sonrisas". Un nuevo epissodio de la violencia golpista. No vamos a dejar solos a quienes, en España, sufren violencia por defender su bandera. Mi apoyo a esta pobre mujer y mi desprecio al cobarde que la golpea y la tira al suelo. pic.twitter.com/2TdJ5Y5Uth — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) October 14, 2019

No es el único que ha condenado la acción en la red social. "Brutal agresión en Tarragona a una mujer por sacar la bandera de España. Que les quede muy claro a los totalitarios: las calles no son vuestras, son de todos. Por mucho que lo intentéis, no conseguiréis callarnos", ha afirmado la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán. Desde el PP en Cataluña, Alejandro Fernández asegura que la conoce desde "hace muchos años" a la mujer agredida "cobardemente por esa alimaña. ¡Todo mi cariño y apoyo María! Un abrazo muy fuerte".

Una situación similar se ha visto en Girona. A una mujer le han intentado pintar con spray la bandera de España que llevaba y otro se la habría arrancado de las manos. Al instante otros manifestantes se la han devuelto. "Nunca he escuchado tanta amenaza junta", dice la afectada.