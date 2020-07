Aíslan un edificio de viviendas en Zizurkil para hacer test a sus vecinos

Un edificio de viviendas ha sido clausurado esta tarde en Zizurkil (Guipúzcoa) para realizar test PCR a todos sus vecinos, tras detectar unos casos de Covid-19 en el bloque. Esta es la segunda ocasión en la que un edificio de viviendas es aislado por las autoridades sanitarias en Guipúzcoa esta semana, después de que el pasado lunes el Departamento vasco de Salud requiriera al Ayuntamiento de Hernani para confinar un inmueble completo de la localidad.

No obstante, el miércoles por la mañana esta medida cautelar fue levantada tras no detectarse casos positivos en las pruebas PCR practicadas entre los residentes del inmueble. En el caso de Zizurkil, el alcalde de la localidad, Iker Urruzola, ha explicado, en una nota, que se han detectado varios positivos en dos pisos del portal número uno de la Plaza Aurrera, por lo que esta tarde se han practicado pruebas PCR a los 60 residentes en el edificio, quienes no podrán salir de casa hasta conocer el resultado de los test.

Además, el Ayuntamiento de Zizurkil ha desinfectado esta misma tarde todas las zonas comunes del inmueble. "Desde el Ayuntamiento queremos aplaudir la actitud de los vecinos en general", ha explicado Urrruzola, quien ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de todos los residentes en la localidad, a los que ha pedido que continúen adoptando las "medidas de seguridad pertinentes".