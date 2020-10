Alarma en un parque de Madrid tras el supuesto intento de rapto de un niño

La noticia corría como la pólvora de móvil en móvil de los vecinos de un parque del barrio de Ríos Rosas en Madrid. La alarma se extendía por el supuesto intento de rapto de un menor. La madre de un niño de cinco años afirma que una mujer intentó llevarse a su pequeño mientras estaba en un columpio. "Le llegó a coger de la mano y decirle venga vámonos". Fue otro padre el que se percató de la situación y avisó a los agentes.

Mañana tendrá lugar un juicio rápido después de que esta madre presentara una denuncia en comisaria acusando a una mujer morena de pelo largo del intento de llevarse a su hijo, que no llegó a percatarse de nada de lo que sucedía. En declaraciones a La Información la madre relata que ya por la mañana "había intentado llevarse otro bebé de año y medio, llegando a discutir con su cuidadora diciéndole que le tenía al sol", asegura.

A las 19:00 horas volvió al mismo parque. Cuenta también esta madre que se trata de una mujer que "ya la vimos decir cosas a los pequeños desde fuera del parque y no paraba de mirarlos". Madre e hijos llegaron al parque y los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:00 horas. Ella se estaba en un banco sin quitar ojo a su hijo y fue un padre que estaba muy próximo al columpio el que alertó a la policía al darse cuenta de la situación. En su denuncia especifica que lo hace porque "esa persona parece que está desequilibrada".

Este pequeño no juega todos los días en ese parque "porque vamos a varios", pero lo último que se imaginaba esta mujer era algo así porque " es uno de los que creía yo más seguro porque está vallado, tiene cámaras de seguridad y vigilancia". La denunciante no entiende como esa seguridad privada "no intervino en ningún momento".