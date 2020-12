Albiol pone en duda el origen del fuego en la nave: "Tenían pinchada la luz"

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha cuestionado el origen del incendio de una nave okupada que acabó con la vida de al menos tres personas. Según los primeros testigos habría sido una vela pero el dirigente del Partido Popular "apostaría por un problema con el cableado, que tenían pinchado, de la luz". A su parecer difícilmente una vela puede causar un fuego así. Ahora serán los Bomberos de la Generalitat y los Mossos d'Esquadra quienes verifiquen el verdadero origen.

Lo que sí ha negado tajantemente es que el consistorio cortase el agua de la nave industrial ocupada: "Si alguien lo ha cortado, no sé quién ha sido, pero el Ayuntamiento en ningún momento ha dado la instrucción; entre otras cuestiones, porque eso es una propiedad privada y el Ayuntamiento no puede decir que se le corte o no el agua". Una de las afectadas aseguraba ayer ante las cámaras de televisión que "si no tuviéramos el agua cortada nosotros mismos lo hubiéramos sofocado".

En declaraciones en el programa Els Matins de TV3, Albiol ha precisado que todavía se desconocen las causas del incendio mortal y que se tardará días en averiguarse el origen, investigación, ha asegurado, que en todo caso corresponde a los Bomberos y a los Mossos d'Esquadra. Algunos de los ocupantes de la nave explicaron ayer a los medios de comunicación que el incendio se desató al caerse una vela de las que utilizaban para alumbrarse, por falta de suministro eléctrico. Sin embargo, Albiol ha señalado que ayer escuchó que algunos de los ocupantes de la nave explicaron que, antes del incendio, habían estado "manipulando el cableado", por lo que es posible que tuvieran "algún problema" con el mismo.

No obstante, como "opinión personal", el alcalde popular ha avanzado que le parece "difícil" que una vela provocara un incendio de esas dimensiones. "Yo apostaría por un problema con el cableado, que tenían pinchado de la luz", ha sugerido. Albiol también insiste en que "los ayuntamientos tenemos que tener capacidad de poder actuar" en estas situaciones, ha reclamado, y ha pedido que los consistorios tengan competencias para poder entrar en este tipo de espacios ocupados para aplicar medidas sanitarias, de servicios sociales, de seguridad y de dignidad de las condiciones de vida, en sus palabras.