El misterio del habitante 5.001 del pueblo de Cerceda: "Aquí no sobran vecinos"

Juan Manuel Rodríguez García juraba cargo como nuevo alcalde de Cerceda el pasado 12 de febrero, un mes antes de que el Gobierno de España decretara el estado de alarma. Llegó en sustitución de José García Liñares, que dejó el puesto tras 25 años al frente de esta localidad de A Coruña tras ser inhabilitado. Ahora su nombre vuelve a los titulares después de que corriera como la pólvora la noticia de que en su municipio había fallecido un vecino tras conocerse que el Gobierno no imponía franjas horarias para salir a la calle en las localidades con menos de 5.000 habitantes. En Cerceda hay 5.001, aunque "teniendo en cuenta el último censo que recoge el INE a 1 de enero de 2019. Ahora mismo somos 5.007", aclara tras asegurar que este fin de semana "no ha muerto ninguno". Es más: "en Cerceda no sobra ningún habitante y ojalá hubiera más".

Desde que llegara al cargo, en menos de un mes se ha enfrentado a una pandemia que en España ha dejado ya más de 25.000 fallecidos. Por suerte, entre los poco más de 5.000 habitantes empadronados en 'su' Ayuntamiento no hay nadie que haya fallecidos por la Covid-19 y entre todos los vecinos suman unos siete infectados. La noticia de la obligatoriedad de cumplir las franjas horarias al inicio de esta desescalada para poder salir a dar un paseo, a correr o a pasear con los más pequeños no fue un jarro de agua fría para este alcalde de 29 años, el más joven de la zona. "Conocía el dato de memoria" -algunos vecinos sí que corrieron a buscarlo en Internet- y tenía claro que lo sobrepasaban por muy poquito.

De lo que también está convencido es de que "los vecinos seguirán cumpliendo las normas a rajatabla, como lo están haciendo hasta ahora". Y concienciados se les ve, como Pablo Bestilleiro, el corredor que está preparando una ultra maratón para el mes de octubre y confensaba en la Cope que solo sale a correr de 06:00 a 10:00 horas y de 22:00 a 23:00 horas cuando necesitaría de ocho a diez horas de entrenamiento. Pero como reflexiona el alcalde, "en algún número tenía que estar el corte", tras asegurar a La Información que en ningún momento se habían pensado solicitar poder no estar sujetos a la regulación de las medidas para salir a la calle anunciadas por el Ministerio de Sanidad la pasada semana.

Sin duda lo que sí han hecho los vecinos estos días es hablar de su censo. "Hace poco tiempo nació una niña", recuerda el alcalde. La localidad en la que está construido el único parque acuático de A Coruña se resigna al pensar que en los últimos 20 años siempre se han rondado los 5.000 empadronados y el destino ha querido que en esta ocasión se superaran. "Hay que coger las cosas como vienen y en esta ocasión la cifra no son ni 4.999 ni 5.001 para salir a la hora que se quiera a la calle. Ante esto podemos decirnos a nosotros mismos que por qué el ayuntamiento no da más flexibilidad o también podemos pensar que cuanto más precaución ante la Covid-19 mejor".

Cerceda no es una de las localidades de España que se esté quedando vacía "siendo uno de los ayuntamientos de la zona con menos paro". En sus alrededores además de la distracción acuática cuentan con un complejo mediambiental que genera unos 400 empleos directos y otros tantos indirectos y además cuenta con un polígono industrial cuya ampliación es una de las primeras cosas que contempla el nuevo alcalde al llegar a la alcaldía y en el que puede haber hasta 1.500 puestos de trabajo. Las visitas de los colegios así como de grupos familiares es numerosa, sobre todo en fin de semana, por el parque acuático "el cual estamos a la espera de saber en qué condiciones se podrá abrir según vaya avanzando la pandemía", asegura el alcalde. "Tenemos que estar a la altura para cuando llegue la desescalada y pueda abrir las puertas porque los ciudadanos están ya cansados de toda esta situación".

Otro de los temas de conversación de este fin de semana fue una noticia que corrió como la pólvora en redes sociales y resultó ser un bulo. Al conocerse que por solo un habitante no podían salir a la calle sin tener que acatar las franjas horarias establecidas en el estado de alarma empezó a difundirse una noticia en la que se anunciaba que un vecino de Cerceda habría muerto "en extrañas circunstancias". El alcalde se lo toma con humor: "Es cierto que tiene que haber ratos para el humor. Esa noticia es mentira. Está claro que se trata de una anécdota". Reflexiona asegurando que las franjas horarias no es un cambio categórico para la población sino solo un matiz y pide en todo momento "no perder la perspectiva del momento que estamos viviendo el conjunto de España que es tristemente histórico".

Reconoce que en Cerceda muchos de sus vecinos pueden estar viviendo el confinamiento de una forma un tanto más relajada porque son numerosos los que viven en casas con parcela, pudiendo salir a tomar el aire fresco sin tener que estar pendientes de los horarios. En su poco tiempo como alcalde se ha enfrentado a esta pandemia y es uno de los ayuntamientos que sí ha repartido mascarilla "quirúrgicas" entre todos los vecinos y "hemos sido de los primeros ayuntamientos en solicitar ayuda a protección civil para que repartan los deberes y el material necesario entre los niños de los colegios".