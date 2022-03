Alerta alimentaria: un queso es retirado de los supermercados por listeria

La Junta de Andalucía ha lanzado una alerta alimentaria después de haber sido notificados de la presencia de Listeria monocytogenes en queso fresco, semicurado y curado de cabra y mezcla de la comunidad autónoma. La Consejería de Salud y Familias ha informado que las elaboraciones se han distribuido principalmente por la provincia de Málaga y que pertenecen a la marca malagueña El Llano Jaral, elaborada por la empresa Hermanos Vargas Jiménez.

El gobierno regional ha señalado que estos quesos se han comercializado especialmente en las localidades de Estepona, Alhaurín de la Torre, Mijas, Cártama, Álora, Málaga, Manilva y Ronda. Asimismo, han indicado que esta información ya ha sido traslada a los responsables de esta área en la provincia afectada para que tomen todas las medidas necesarias para solucionar el problema, así como para que verifiquen la efectiva retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha detallado cuáles son los productos afectados concretamente. Se trata de todas las variedades refrigeradas del queso fresco, semicurado y curado de leche de cabra y mezcla, de la mencionada marca malagueña. En este sentido, se están retirando todos los lotes, sin importar la fecha de caducidad, ni la presentación del alimento, ya sea en 250 g, 500 g, 1 kg o 2 kg.

La Junta ha recomendado a todos los andaluces que hayan comprado estos productos que no los consuman y que devuelvan los envases a los supermercados en los que los hayan adquirido. Además, informan de que, en el caso de haber ingerido alimentos del lote afectado, si sienten algún tipo como vómitos, diarrea o fiebre, acudan al centro de salud más cercano para que sean atendidos por los servicios médicos.

La listeria

La listeria monocytogenes es una bacteria que causa la mayoría de enfermedades de transmisión alimentaria. Para destruir a la bacteria, el cocinado deberá superar temperaturas más altas de los 70º C durante, al menos, dos minutos. Por el contrario, puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración (entre 2º C y 4º C), aunque su espacio más óptimo de crecimiento es cuando se alcanza entre los 30º C y 37º C.

Respecto a los síntomas, esta batería puede causar una sintomatología de gastroenteritis leve y fiebre alta. Sin embargo, en determinados grupos de riesgo, como inmunodeprimidos, personas de edad avanzada, niños y embarazadas, puede provocar cuadros graves que incluyen meningitis, septicemia y abortos o partos pre-término, según el Ministerio de Consumo.