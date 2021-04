Aviso por emails que chantajean con un vídeo íntimo para cobrar los 'bitcoins' 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es extorsionar a las víctimas para que paguen una determinada cantidad en bitcoins o por el contrario se hará público un supuesto vídeo íntimo.

Según ha precisado el Incibe en un comunicado y recoge Efe, el correo electrónico fraudulento se envía desde una cuenta de correo generada, posiblemente, de forma aleatoria. Los asuntos con los que se identifican los correos son los siguientes: Inicio de sesión completado con éxito, todos los datos de su dispositivo fueron copiados. Lea las instrucciones en el interior. Pago desde su cuenta.'.

El cuerpo del mensaje está en castellano en su totalidad aunque se detectan algunas faltas de ortografía y por el momento se han identificado dos versiones diferentes en cuanto al contenido, según precisa el centro tecnológico. En las distintas versiones varía la cantidad del pago que solicita al remitente, pero el argumento es muy similar ya que en ambas amenaza al usuario con hacer público un supuesto vídeo de contenido íntimo y, además, indica que tiene una lista de sus contactos.

"Si has recibido un correo de este estilo, no contestes y elimínalo. Nadie ha tenido acceso a tus dispositivos, ni ha grabado un vídeo íntimo, se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social", ha señalado el centro tecnológico El Incibe recalca que no se debe pagar ninguna cantidad a los extorsionadores, ni contestar al correo electrónico.

"Esto último sirve a los ciberdelincuentes para saber si la cuenta está activa y enviar nuevos fraudes en el futuro", precisa. Por último, aconseja a quienes hayan accedido al chantaje y realizado el pago de bitcoins recopilar todas las evidencias de las que disponga (capturas de pantalla, e-mail, mensajes...) y contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para presentar una denuncia.