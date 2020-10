Sierra Morena mira por encima de sus cumbres a Almodóvar del Río, un pequeño municipio cordobés (8.000 habitantes) confinado desde hoy por un fuerte rebrote del coronavirus que ha deparado 119 casos en 14 días, 33 infectados desde el 1 al 4 de octubre y tres muertos. Una incidencia de 1.499 por 100.000 habitantes. "Una barbaridad", dice su alcaldesa, Sierra Luque, a la que no le ha temblado el pulso para echar el cierre al pueblo, coronado por un magnífico castillo escenario de Juego de Tronos.

Luque -auxiliar de clínica ya jubilada- lleva 17 años en el sillón de la Casa Consistorial como parte de la lista de Izquierda Unida, "aunque ya no tengo carné", dice desencantada por la actitud de algunos políticos, también de los de su propia 'cuerda', justo ahora que el diputado Alberto Garzón pisa la moqueta monclovita con la cartera del Ministerio de Consumo en sus manos.

En Almodóvar del Río tienen una calle dedicada a la histórica militante comunista Dolores Ibarruri y otra al fundador del PSOE, Pablo Iglesias. Hay otra en recuerdo de Manuel Alba, último alcalde republicano del pueblo, desaparecido casi al comienzo de la Guerra Civil. También está la calle de la Iglesia, la del Santo, la de una maestra... Pero lo que hoy hay y preocupa mucho en Almodóvar es el coronavirus.

"En cuatro días, 33 casos; es mucho para 8.000 habitantes. Hay 11 hospitalizados y se han registrados tres muertos. Terrible"

El decreto publicado por las autoridades de la Junta de Andalucía tiene efecto a partir de las 20.00 horas de hoy, pero ayer mismo Almodóvar era ya una ciudad confinada... y con pocos recursos. "Tenemos nueve policías pero cuatro de ellos están confinados por haberse contagiado en el trabajo y uno más se encuentra en aislamiento", dice Luque, que afirma haber recibido ayuda de la Guardia Civil, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

"La semana pasada ya pusimos medidas más duras. La gente se ha ido concienciando, pero ha subido el número de infectados, con 33 casos y eso es mucho para un pueblo de 8.000 habitantes. Además, hay 11 hospitalizados y se han registrados tres muertos. Es terrible", señala Sierra Luque que, pese a su larga experiencia al frente del pueblo y haber tenido "muchos problemas con anterioridad" no duda en mostrar su preocupación por la situación.

El mes de octubre ha arrancado con especial dureza para los vecinos de la localidad, "cuando todo estaba ya cerrado y en alarma. Ayer (por el martes) hubo siete casos y hoy (por ayer) acabo de llamar al consultorio y me han dicho que van dos", revela la primera edil.

"Voy como independiente con IU, pero me están defraudando todos. Hasta con los míos me peleo. Soy la oveja negra"

"Además, los sanitarios están pasándolo fatal", comenta la ahora independiente en la lista municipal de IU. Luque, que ha vivido siempre profesionalmente relacionada con la Sanidad está implicada de lleno en frenar la curva y echar una mano donde haga falta. "Estoy más tiempo en el Centro de Salud que en el Ayuntamiento", dice.

Almodóvar del Río siempre fue un pueblo volcado en la agricultura. De hecho, hoy sigue siendo así, aunque el turismo se ha ido adueñando con determinación de las calles de la localidad. "La verdad es que se han grabado en el castillo varias películas pero Juego de Tronos se ha notado y ha impulsado la afluencia de turistas". El castillo -también conocido como de la Floresta, es una impresionante fortaleza andalusí de origen bereber. Toda una joya en la provincia cordobesa.

Sierra piensa al margen de partidos -con Izquierda Unida está reñida- y antepone siempre el interés de sus vecinos. Las administraciones públicas superiores "siempre nos han ayudado. Ahora, y también antes, las he necesitado". La alcaldesa relata a La Información las dificultades que se han atravesado en una barriada del pueblo. "Ha habido casos de 'okupación', de gente que necesita mucho apoyo, también etapas de muchos robos y mucha droga, pero cuando he pedido ayuda me la han dado".

Almodóvar consta, además del pueblo en sí, con las barriadas de Las Casas Baratas, Los Llanos y Los Mochos. Luque es de Los Mochos. La situación laboral en el municipio es compleja y "la tasa de desempleo, bastante alta", dice. "La agricultura era nuestro fuerte y ahora vivimos mucho del turismo y de la gente que va a trabajar a Córdoba en obras o servicios... Y también hay bastante economía sumergida, bastante", asevera con disgusto.

Los problemas en Almodóvar difieren poco del resto del país, aunque tienen sus peculiaridades. "Durante el confinamiento -además de las del Gobierno de Pedro Sánchez- ya pusimos automáticamente unas subvenciones para empresarios y personas que se habían quedado sin trabajo o que tenían que estar en casa. Gente incluso que no tenía para comer. Hemos estado así todo el confinamiento: ayudas para alimentos, para los bares, aunque nos tienen atados de pies y manos y tenemos poca capacidad de acción. Lo estamos pasando mal", narra Luque.

"Desde hace 17 años soy alcaldesa. Ahora voy como independiente, en la lista de Izquierda Unida, pero me están defraudando bastante todos. Hasta con los míos me peleo. Parece que los ayuntamientos y los ciudadanos importan muy poco. Soy la oveja negra pero cuando quiero algo intento conseguirlo. Poquitos de los míos me han ayudado. Yo estoy aquí, con el pueblo", matiza la alcaldesa, que aprovecha para respaldar sin fisuras a su actual equipo de gobierno municipal.

Sierra entra en materia política. "No he estado nunca de acuerdo ni con Podemos ni con Ganemos. Para trabajar por los demás y conseguir objetivos hay que ser de izquierdas siempre. Pero lo que está pasando ahora no se puede permitir". Y deja salir una crítica acerada: "Un político lo que no puede es hacer hoy un discurso y otro mañana, una cosa antes de las elecciones y otra después. Izquierda Unida ha hecho cosas que no debía hacer. Yo creo que debería apoyar al Gobierno y quedarse en la oposición. En la oposición se puede hacer un trabajo buenísimo y no depende de que tú tengas que tomar decisiones, que a veces te obligan".

"Cobraba 1.900€ de alcaldesa. Ahora solo percibo mi pensión. Me bajó el sueldo un poquito, pero quería tener mi libertad"

La alcaldesa vuelve a los problemas 'terrenales' de su pueblo y a la pandemia de coronavirus que tiene en vilo a sus vecinos. En su opinión en el rebrote han contribuido muchos factores, dejando a un lado la hipótesis que asegura que el foco estuvo en una pedida de mano o una boda. "Todo se relajó después del verano, se han hecho reuniones familiares, comuniones... Los que se fueron de vacaciones, algunos también se contagiaron. Todos los barrios han estado expuestos. Ahora, cuando haces una comunión o una boda pides que vayan 50, pero cuando la copa hay 60... Se hacían festejos con un mínimo de personas y luego se juntaban unos pocos más". asegura.

El exceso de confianza ha sido clave para la explosión del rebrote: "La desescalada fue muy rápida y la gente decía 'Aquí no pasa nada'. En el primer confinamiento solo hubo tres casos. En algunos pueblos pequeñitos también está pasando. No tenían infectados y ahora sí". El miedo a la enfermedad ha tocado fuerte a las puertas de Almodóvar. "Los vecinos en estos últimos días se han asustado. Unos dicen que las medidas llegan tarde, otros que si los negocios... Pero en general la gente tiene miedo, sobre todo por los ingresados y por los muertos que demuestran que el virus está ahí. He tenido que tomar algunas decisiones, anteponiendo la salud. La economía es importante pero tenemos que llegar a un equilibrio", precisa Luque.

Sierra Luque aprovecha para defender a la profesión sanitaria y para denunciar los recortes en ese sector: "Los que están ahora arriba deberían pensar lo que se está haciendo. No hemos aprendido mucho. Ninguno".

¿Y las críticas al Rey que ha lanzado Alberto Garzón? "Yo soy republicana pero pienso que para construir una república hay que trabajar y no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo no veo a ninguno de los políticos de ahora como presidente de una república", sentencia Luque. Tiene algo de prisa. Ha de acompañar a su sobrina a hacerse una PCR y estar con la gente. "Cuando eres alcaldesa tienes que ser una más del pueblo. Yo cobraba 1.900 euros del Ayuntamiento pero desde hace tiempo solo percibo mi pensión; no cobro nada del Consistorio. Me ha bajado el sueldo un poquito, pero quería tener mi libertad".