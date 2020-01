La anécdota de Carmina Barrios que sorprende a Motos en 'El Hormiguero'.

"¡Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' Carmina Barrios!", así daba comienzo al 2020 el programa de Pablo Motos. La actriz sevillana acudía al plató para presentar su nueva película, 'El silencio del pantano', un thriller basado en la novela homónima escrita por Juanjo Braulio.

Vestida de negro con transparencias, Carmina Barrios reconocía, nada más empezar la entrevista, haber comido mucho durante la Navidad. "Me he puesto como todo el mundo, hasta el culo", comentaba entre risas. Con su particular sentido del humor, la actriz explicaba que en su nueva película se metía en la piel de una narcotraficante. Describía su personaje como "una mujer con dos cojones".

Se trata de un papel serio bastante alejado a su personalidad real ya que, como ha admitido, le costaba ponerse seria. Confesaba que le encantaría cambiar de registro: "Si me diesen un papel de loca disfrutaría muchísimo". Admitía que se metería en el papel de loca sin límites, incluso "meándote encima, cagándote…". "El director me tendría que aguantar el olor de la mierda y de todo", explicaba arrancando las risas de Motos.

Además, confesaba que una de sus aficiones favoritas es comprar en los bazares chinos: "Me encantan, está todo barato". A continuación, contaba una anécdota que arrancaba muchas carcajadas en el plató. Contaba que una vez, en una peluquería, acudió al baño con una bata y, cuando volvió a salir, se sentó en varios lugares hasta que se dio cuenta de que iba dejando un rastro de color. Aunque pensaba que era tinte del pelo, el rastro resultó ser otra cosa… "Era mierda. Había metido la bata en el váter", explicaba riéndose. Pablo Motos no podía aguantar la risa ante esta anécdota de Carmina.