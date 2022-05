Antonio Resines cuenta las secuelas que tiene tras ingresar en la UCI por Covid

El pasado mes de febrero, el actor Antonio Resines recibía el alta hospitalaria, después de permanecer 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la Covid-19 en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. En su momento, el artista hizo pública una carta en la que agradecía a todo el personal del centro el haberle salvado la vida: "Porque aparte de habernos tratado a mi familia y a mí con un cariño enorme, me han salvado literalmente la vida, porque he pasado momentos más que complicados".

Meses más tardes, Resines ha reaparecido en el programa de Pablo Motos en Antena 3, 'El Hormiguero'. El actor ha acudido a este espacio para promocionar su nueva serie 'Sentimos las molestias', sin embargo, como era de esperar, el presentador ha querido conversar con el artista sobre sus momentos más duros en el hospital, como consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda, y sobre cómo se encuentra actualmente tras su paso por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Las secuelas de la covid

Resines ha querido dedicar sus primeras palabras a los profesionales de la sanidad pública. Un mensaje de apoyo para cada uno de los trabajadores que salvan la vida a miles de ciudadanos todos los días: "Lo que hacen no está ni bien pagado ni bien administrado". El actor ha narrado cómo sucedieron los hechos hasta acabar ingresa en la UCI.

Tras confirmar que estaba infectado por la variante delta, debido a que no se había inyectado aún la tercera dosis de la vacuna, el actor pasó varios días en casa con síntomas leves de la enfermedad. Sin embargo, las cosas se complicaron y tuvo que requerir ayuda hospitalaria para poder superar la Covid: "Llamamos al Samur y de ahí fui a urgencias, donde me explicaron tenía neumonía doble bilateral. Me pasaron a la UCI y me intubaron".

Preguntado por Motos por si mantenía alguna secuela de la enfermedad o la había tenido durante la recuperación, el artista ha revelado que sufre Covid persistente. A pesar de que hace varios meses que Resines salió del hospital, ha reconocido que todas las personas que han pasado el virus y especialmente los que han requerido de un ingreso en la UCI conservan unas patologías que cuestan mucho superar. Además de la pérdida de olfato, el actor ha señalado que sufre un dolor en las articulaciones, aunque tampoco es muy excesivo.