Arguiñano se sincera con Motos sobre la pandemia: "Esto está siendo muy duro"

'El Hormiguero' cerraba la semana este jueves con buen sabor de boca, con la sazón de Karlos Arguiñano. El cocinero visitaba el plató de Pablo Motos para presentar su nuevo libro: 'La buena cocina: 900 recetas que siempre salen bien'. Arguiñano hacía su entrada sobre un coche descapotable. La ocasión lo merecía. Motos le hacía entrega de su tarjeta y taza personalizada como "invitado platino". "Que te queremos mucho, que nos gusta mucho que vengas", le comentaba el presentador.

En su décima visita al programa, Arguiñano se mostraba "muy contento" de pisar el plató de Antena 3. "Estar diez veces en 'El Hormiguero'… Es que eres un cantante muy bueno", bromeaba el vasco. Antes de comenzar la entrevista, el invitado le hacía entrega de un regalo muy especial. "Te traigo cosas, turrones y polvorones", comentaba. El invitado sorprendía a Motos con un pack de productos de la pastelería de uno de sus hijos. "Esto es un homenaje a mis hijos", aseguraba Arguiñano.

Pablo Motos también aprovechaba para hablar sobre el nuevo proyecto literario del vasco: "Cada libro que sacas pesa un kilo más que el anterior". El cocinero explicaba que se trata de "900 recetas, en este caso, que siempre salen bien". Arguiñano animaba a la audiencia a ponerse frente a sus cocinas, especialmente ahora que se está mucho tiempo en casa. "Menos gimnasio y más cocinar", afirmaba. Además, desvelaba que se ha convertido en el profesor de cocina de Javi Clemente, su vecino. "En una semana ha aprendido a hacer flan y cuajada. Le ha dado un vuelco a su vida".

Arguiñano sabe vender su libro y así lo demostraba en directo: "Estas recetas, si las hacen como yo lo digo, salen. Lo aseguro. Nunca por menos dinero alguien se iba a llegar algo tan bueno a casa". Pablo Motos, a pesar de que aseguraba que solo sabe cocinar "lo que se pone en la sartén y solo se le da la vuelta", se animaba a cumplir una promesa: "La próxima vez que vengas, sabré cocinar. Me voy a poner en ello a ver qué me sale". Así se cerraba un reto al que el presentador se enfrentará durante las próximas semanas.

Además de la gastronomía, Arguiñano también ha reflexionado sobre la situación actual en España en referencia a la pandemia: "Este es un programa que da alegría. Estamos atravesando un momento difícil. Esto está siendo muy duro. Sobre todo, para toda esa gente que se ha ido. Hay mucha gente que no se ha podido despedir de sus abuelos. Yo tengo 11 nietos y, en nueves meses, no he abrazado un nieto. Eso es lo que más duro se me está haciendo. Espero que, por fin, con la vacuna y con una buena alimentación estemos preparados para luchar por una buena salud". Con este mensaje, animaba a los espectadores a comer mejor "para que vayamos mejorando".