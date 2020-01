Arrestan a la modelo que acusó a Theo Hernández de haberla violado en 2017

La modelo hispano-rusa de 24 años Luisa Kremleva, que acusó de violación al futbolista Theo Hernández, ha sido detenida tras haberse impuesto contra ella una orden de busca y detención después de que la policía no lograra localizarla. Según publica el Diario Sur, las incongruencias que presentó la declaración de la joven, así como las pruebas analizadas, apuntan a que la modelo pudiera haberse inventado los hechos, que habrían ocurrido en 2017.

El relato de la joven, conocida por haber participado en programas de televisión como 'Hijos de Papá', 'Pasaporte a la Isla' o 'Mujeres y Hombres y Viceversa', dejaba en muy mal lugar al lateral izquierdo, que, por aquel entonces, acababa de fichar por el Madrid. Le acusaba de agredirla sexualmente en los aparcamientos de la discoteca Olivia Valère, en Marbella. El encuentro entre ambos se produjo durante la madrugada del 4 de junio y el caso originó un revuelo mediático que se intensificó al comprobar que la policía albergaba dudas sobre la versión de Kremleva y que ni siquiera procedió a la detención del futbolista.

Además de dejar en libertad a Theo Hernández, el juez archivó el caso unos días después con el apoyo de la Fiscalía, que pidió deducir testimonio contra la joven por simulación de delito una vez que se confirmara el sobreseimiento de su denuncia, algo que se produjo hace unos meses. En la actualidad, se pide para ella una pena privativa de libertad por, supuestamente, inventarse la violación. La Policía Nacional, que la logró localizar el pasado lunes, la arrestó y la llevó ante el juez de guardia para comunicarle los cargos que pesan sobre ella.

Hace un año, fue la Audiencia Provincial la que, finalmente, tumbó la denuncia de Kremleva. En el auto, que también adelantó el Diario Sur, el tribunal comienza por exponer detalladamente los argumentos de la "supuesta víctima". En el escrito se lee que Theo Hernández «la forzó a continuar manteniendo las relaciones sexuales completas que ambos habían iniciado libremente en la parte de atrás del coche de él», que se encontraba aparcado en las inmediaciones de la discoteca.

La modelo aseguró que, en un momento determinado, ella decidió no seguir, «sin que el varón lo aceptara», logrando «zafarse» de él, ante lo que Theo Hernández «abrió la puerta del coche y la tiró al suelo de rodillas, lesionándola, volviendo la misma a la discoteca en estado de shock», siempre según la denunciante. No obstante, los jueces advirtieron que en las declaraciones eran "patentes las contradicciones" en las que incurrió Kremleva. Según la Sala, y como recoge Sur, omitió que, sobre las seis de la mañana, al salir de la discoteca en dirección al vehículo y en compañía del futbolista, «tropezó y se cayó de rodillas poniendo la mano derecha en el suelo, como puede verse con claridad en la grabación aportada por el establecimiento». Unos 15 minutos después, dice la Audiencia, «cuando se supone que ya se había producido la agresión, ambos volvieron al local hablando de manera amigable, no siendo reveladora dicha escena de que se hubiese producido nada anormal, sino todo lo contrario».

Por si fueran pocas las dudas que albergaba el tribunal, salieron a la luz unos mensajes de WhatsApp, enviados a las 6.23 h, en los que Kremleva preguntaba "de manera reiterada" al futbolista si iba a ir a su casa. A continuación, lo llamó por teléfono, aunque no obtuvo respuesta, "actitud que no es lógica en una persona que, según afirma, acababa de ser violada". Por otra parte, la joven omitió que sobre las 7.00 horas tuvo un altercado en la puerta de la discoteca con tres chicas que iban con el futbolista. Según el auto, en ese enfrentamiento las mujeres «intercambiaron golpes, cayendo al suelo y llegando a usar la denunciante en contra de aquellas, al parecer, un spray de defensa».

La exploración ginecológica reveló que, en efecto, la joven "mantuvo poco tiempo antes un contacto sexual" con el futbolista, como así lo admite Hernández; mientras que dio negativo en escopolamina, aunque ella manifestó sus sospechas de haber sido drogada. Después de todo, la Fiscalía la acusa de simular el delito.