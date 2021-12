Cadena perpetua por asesinar a su mujer poniendo heroína en los cereales

Jason Harris fue declarado culpable de asesinar a su mujer, Christina Davis, con una dosis mortal de heroína que colocó en sus cereales en el año 2014. Esta semana ha conocido su pena: cadena perpetua. El juez de la causa ya dejó claro que estaba "completamente de acuerdo con el veredicto. Es un asesino. Es un mentiroso. Quiero dejar eso muy claro", sostuvo el magistrado Newblatt.

Durante el juicio quedó demostrado que la víctima no había fallecido por consumir de forma voluntaria la droga. La clave estuvo en los botes de leche materna que tenía congelados en la nevera, donde los investigadores no encontraron restos de drogas cuando la analizaron. La familia de Christina no podían creerse la muerte que parece ser tan bien había preparado su marido.

Todo sucedió durante una cena en 2014 en la que los cereales que le preparó a su mujer puso heroína. Ambos se fueron a dormir y a la mañana siguiente Harris salió con sus dos hijos. A lo largo de la mañana hizo varias llamadas a su mujer y fue entonces cuando llamó a la vecina para que comprobara que todo estaba bien. Cuando entró se la encontró muerta, según recoge el Debate.

Hasta que la policía empezó a tratar el caso como homicidio pasaron los años y poco a poco empezaron a encajar las piezas del puzzle. A los investigadores también les llamó la atención el billete de avión que Harris tenía comprado nueve días después del fallecimiento de su mujer para ir a visitar a una mujer con la que se había escrito hasta 5.800 mensajes de texto.