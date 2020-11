Día clave en el asesinato de Marta Calvo: declaran nuevas víctimas de Palma

Día clave en el crimen de Marta Calvo. Esta mañana están declarando cinco de las once supuestas víctimas de Ignacio Palma en el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia. Vieron por televisión al sospechoso del asesinato de la joven valenciana cuando se entregó en un cuartel de la Guardia Civil asegurando que Calvo falleció mientras dormían y al despertarse y verla tras pasar una noche de sexo y drogas se puso nervioso y la descuartizó. Las supeustas nuevas víctimas lo reconocieron como el autor de citas suyas en las que aseguran, sin su consentimiento, logró introducirles rocas de cocaína en sus genitales. El juez asumía los 10 delitos a los que aludían las acusaciones particulares y, sobre las diligencias, ha estimado la declaración testifical de 13 personas: nueve supuestas víctimas, dos personas que auxiliaron a una mujer fallecida y dos médicos.

Hoy declararán cinco, tres en calidad de perjudicadas y otras dos como las personas que intentaron ayudar a dos mujeres que acabaron perdiendo la vida. Al presunto autor de la muerte de Marta Calvo se le atribuyen dos delitos de homicidio/asesinato consumado; tres delitos de homicidio en grado de tentativa; un delito de omisión del deber de socorro; un delito contra la integridad moral/lesiones; contra la salud pública; un delito de profanación de cadáveres y otro de agresión sexual.

Espejo Público, que adelanta la noticia, fue testigo del relato de estas mujeres ante la Guardia Civil y una de ellas relataba que al mantener un encuentro sexual con el acusado de repente notó que empezaba a marearse y notaba mucho ardor en los genitales. "Fui al baño para lavarme mis partes y me saqué piedras de cocaína de la vagina". Asegura que Palma en todo momento se lo negaba pero "cogí un cuchillo y le dije que aquí no iba a morir, que había cámaras y que iba a avisar a la policía".

No es el único testimonio que relata el programa de Antena 3. "Me puso cocaína en mi pecho, axilas y pies. Me sudaban mucho y empecé a encontrarme mal y le dije que se marchara y si no gritaría y llamaría al vecino. Mis piernas me temblaban y el corazón parecía que se me iba a salir". Miedo es lo que sentían y así los transmiten: "llegó un momento en el que perdí el conocimiento y el estaba encima muy asustado. No tenía fuerza en las piernas".

"Mi hija ha tenido que pagar con su muerte para que se desvele todo lo que hizo este asesino y que se haya investigado todo lo que les ocurrió a estas chicas cuando en su día se le dio carpetazo a sus casos. Gracias a mi hija, todo estos casos se han reabierto y no descartamos que puedan haber más víctimas", indicaba la madre de Marta, Marisol Burón.

"Tienen que ser fuertes, porque si tuviéramos miedo no acabaríamos nunca con esta gente", pedía a las personas que van a declarar, once en total, ante el juez en la causa por el asesinato de su hija. En este sentido, Burón mostraba contundente aseguraba que "no parará de luchar por hacer justicia a mi hija" y espera que en el juicio decreten "prisión permanente revisable" a Jorge Ignacio P. "Mi hija está ahí para darme esa fuerza y que se le haga justicia. Cuando esto ocurra ya podremos descansar, dentro de lo que cabe", confesaba.

Asimismo, la madre de Marta señalaba que el presunto autor de la muerte de su hija se ha "negado" a colaborar con la Justicia al no prestar declaración ante el juez y que incluso "ha mentido" ya que considera que a él "no le conviene que aparezca el cuerpo de Marta". "Dice que él no la mató, que se la encontró muerta y que luego la descuartizó. Si se descubre el cuerpo se vería que, realmente, le hizo lo mismo que al resto de víctimas a las que les introducía una gran cantidad de dosis de droga provocándoles la muerte por un paro cardíaco", detalló.