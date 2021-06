El asesino de Wafaa tenía un historial "grave" de violencia contra las mujeres.

El hombre detenido como supuesto autor del asesinato de Wafaa Sebbah, David S.O., tenía un historial de antecedentes graves por violencia machista, con presuntas agresiones a varias mujeres. En el caso de la joven asesinada, cuyo cuerpo fue descubierto este jueves 19 meses después de su desaparición, él, que era un conocido de la víctima, tal y como sostuvo su madre desde el principio, pretendió mantener relaciones con ella, algo a lo que la chica se negó.

El hombre, detenido en Manuel (Valencia), cuenta con "diversos antecedentes policiales, especialmente por delitos graves en el ámbito de Viogen", el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género, informaron las fuerzas de seguridad cuando se llevó a cabo su arresto, un operativo a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Valencia. Fuentes conocedoras han confirmado a Europa Press que entre estos hechos constan presuntas agresiones a varias mujeres y de diferentes poblaciones valencianas, entre ellas una de Xàtiva (Wafaa era natural de otro municipio, la Pobla Llarga).

A la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, se le ha preguntado hoy si existe alguna vinculación entre David. S.O. y otro asesinato, el de otra mujer que fue estrangulada y acuchillada cuando estaba embarazada de seis meses en su piso de Xàtiva, tal y como informan los diarios Levante y Las Provincias.

Calero ha remarcado -interrogada por los medios por esta posibilidad en el minuto de silencio que se celebrado hoy en Alicante para condenar el asesinato de Wafaa- que no dispone de esa información, ya que se ha decretado secreto de sumario. "No debo dar más explicaciones, se darán cuando se levante el secreto de sumario", ha apostillado.

Sí ha apuntado que entre Wafaa y su presunto asesino no había relación sentimental. "Parece que ella no quería y él sí. Ahora que ha aparecido el cuerpo por tanto ahora que ha aparecido el cuerpo se está haciendo toda la investigación", ha aseverado. El hecho de que Wafaa no tenía relación con su asesino hará que, pese a los antecedentes del arrestado, el caso no pase a engrosar las listas de mujeres asesinadas por violencia de género, algo criticado repetidamente por colectivos feministas.

La delegada ha agradecido a la Guardia Civil "el gran trabajo realizado, porque, a nadie se le escapa que esto es buscar una aguja en un pajar y, al final, el gran trabajo ha dado sus frutos". Asimismo, ha aprovechado para "denunciar enérgicamente los discursos negacionistas" de la violencia de género "de las derechas españolas".

"A las mujeres nos están matando por el mero hecho de ser mujeres. Hay que decir basta ya y dejar de aguantar ese martirio que muchas mujeres están sufriendo antes de dar el paso de denunciar. Las instituciones tenemos que estar ahí y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se sientan seguras porque una sociedad digna no puede permitir que estén matando a las mujeres por el hecho de serlo", ha declarado.

En este sentido, ha informado de que "esta misma semana en la Delegación ha habido una reunión al más alto nivel para empezar a revisar las herramientas y protocolos que tenemos, que han salado muchas vidas, pero en ese proceso de mejora las administraciones tenemos que revisar el porqué siguen matando a mujeres y el porqué las mujeres no se sienten seguras para dar el paso a denunciar".

"Un pueblo totalmente herido"

Finalmente, ha lamentado: "Ayer estuvimos en la Pobla Llarga, que es un pueblo totalmente herido. Impresionaba ver la cantidad de gente que fue a la plaza a la concentración por Wafaa y el silencio. Lo único que se oía eran los suspiros de emoción. Las administraciones nos tenemos que poner seriamente a revisar en qué punto hay que mejorar para dar mucha más seguridad a las mujeres".

Precisamente, la alcaldesa de la localidad natal de Wafaa, Neus Garrigues, ha recordado los "19 meses complicados" desde que se perdió la pista de la joven, durante los cuales han estado dando todo el apoyo posible a su madre, Soraya, y concentrándose para que la joven supiera que "la esperaban", aunque, "desgraciadamente, el desenlace ha sido fatal". La primera edil ha mostrado su solidaridad con la familia de la víctima, que está "destrozada", y ha señalado que el "único consuelo es que la agonía de la búsqueda del cuerpo ha durado 24 horas porque todos teníamos en la cabeza otros casos en los que no ha aparecido, lo que lo hace aún más doloroso".

"Ojalá sea la última"

"Nunca piensas que algo así pueda pasar en tu población. Cada vez que nos concentrábamos por ella o por otra víctima de violencia machista deseábamos que fuera la última. Y ahora digo lo mismo: ojalá Wafaa sea la última por la que tengamos que hacer una concentración". Al Pobla Llarga ha decretado tres días de luto por Wafaa y el 17 de junio como día en su recuerdo y contra la violencia machista.

Sobre el agresor, la alcaldesa ha recordado que la madre de Wafaa mantuvo siempre que "alguien de su entorno sabía más de lo que decía y que estaba relacionado con su núcleo de amistades". En el marco de la investigación, el detenido ha sido conducido este viernes a primera hora por la Guardia Civil a la finca familiar ubicada en la localidad valenciana de Carcaixent que ayer fue registrada, antes de localizar en otro emplazamiento próximo los restos de Wafaa. Los efectivos de la UCO, criminalística y unidad canina trabajan en la recopilación de nuevas pruebas.