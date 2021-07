Así se expande el brote de Mallorca: más de 1.800 infectados en trece autonomías

Botellones, bailes, conciertos y fiestas sin mascarillas. Los efectos de los viajes de fin de curso a Mallorca han marcado un antes y un después para la situación sanitaria de España. Y aunque el objetivo de los estudiantes era divertirse por el término de la selectividad, su celebración no terminó como imaginaban: hasta la fecha, se han contabilizado más de 1.800 jóvenes infectados que se encuentran repartidos por trece comunidades autónomas. Muchos de ellos están aislados en un hotel de 'paso' en la misma ciudad del evento, otros (quienes tienen PCR negativa) han sido 'liberados' este miércoles por la sentencia de la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears, mientras que otros, se movilizaron a sus residencias... y este fue el momento que dio el pistoletazo inicial del caos: la expansión del 'macrobrote'.

El epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá, Pedro Gullón, cree que este tipo de circunstancias ocurren por tres razones. La principal es que este grupo en específico de edad, están sin inmunizar, por lo que "son más susceptibles a los contagios". En segundo lugar, porque este conjunto más joven suele tener una mayor movilidad, "lo que no hay que culpabilizar porque es normal por su actividad social”, dice. Y por último, a causa de los 'eventos supercontagiosos', que se asocian a actividades de riesgos como el ocio nocturno, la poca ventilación, entre otros. Entonces, ¿por qué se expandió este brote?: "Porque hubo una seguidilla de encuentros de este estilo en Mallorca por el viaje de fin de curso, que han contribuido a su rápida movilización, y no se corto la cadena de transmisión en su debido momento".

Once CCAA afectadas

Aunque los casos comenzaron en Mallorca, los alumnos que consiguieron regresar a sus hogares, sin tener un conocimiento aparente de sus contagios, han expandido el virus por distintas comunidades autónomas. Hasta el momento, Madrid es la más afectada con 662 estudiantes positivos y 116 casos secundarios que se han contagiado por contacto estrecho con los anteriores, es decir, un total de 778 personas. Mientras que más de 2.800 jóvenes están en cuarentena.

Están también el País Vasco, que tras el viaje a Mallorca los casos ascendieron a 189. Cataluña que se han identificado 311 positivos y 2.381 contactos estrechos. La Comunitat Valenciana ya suma 155, Andalucía 122 y Galicia 115 casos e implica a 550 contactos. Por debajo de los 100 se encuentran la Región de Murcia (69), Castilla- La Mancha (34) y 135 personas en cuarentena, Castilla y León con 22 casos positivos, Aragón (10), Extremadura y Asturias, y la propia ciudad en la que todo se inició: Mallorca con 68 casos de los cuales más de 10 están ingresados en el Hospital Son Espases con síntomas leves y otros 50 permanecen encerrados en el hotel. Baleares alcanza los 199 casos de Covid-19 y duplica en una semana la incidencia.

Las mejores medidas para prevenir una nueva situación de 'megabrote', según el experto, son limitar que se produzcan más eventos de este tipo a través de medidas más fuertes para el ocio nocturno en comunidades que tengan una incidencia más alta. No obstante, una vez que ya se han producido, "no queda más que encuarentenar y tener una mayor atención primaria muy potente para mantener el seguimiento, que exista apoyo, etc.".

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado sobre el 'macrobrote' que "tenemos el caldo de cultivo perfecto para que se genere una transmisión: múltiples orígenes, múltiples escenarios epidemiológicos y eventos masivos con poco control que pueden generar transmisión". Incluso, ha indicado que "algunos se hospitalizarán desgraciadamente y es posible que alguno fallezca. Numéricamente serán muy poquitos".

'Habeas corpus': un confinamiento forzoso

Tras la explosión del caso, el Gobierno balear decidió confinar de forma obligada y bajo custodia policial, a todos los afectados en un llamado hotel 'puente' por "una cuestión de salud". La cifra de jóvenes en 'cuarentena forzosa' era de más de 200 alumnos que se encontraban aislados en el hotel Palma Bellver, para realizar cuarentenas de positivos leves o asintomáticos y contactos estrechos de personas sin residencia en la isla.

La polémica continuó, cuando varios de estos chicos resultaron negativos en las pruebas PCR que se les realizó, y aseguraban estar "secuestrados" por el Govern en aquel turístico con gritos y canciones que posteaban en redes sociales. A pesar de las críticas y denuncias de varios de los padres, la presidenta de la comunidad, Francina Armengol, aseguraba que no tomaría ninguna decisión, y que esperaría el decreto de la Justicia sobre el aislamiento de los estudiantes afectados: "Nos someteremos a lo que nos diga la Justicia".

La tarde de este miércoles, finalmente la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears deliberó que libraba del confinamiento a todos aquellos alumnos que hayan dado negativo por coronavirus y que podrían salir desde ese mismo día (son 182 personas). No así para los positivos que se deben quedar (68). Sobre esto, el epidemiólogo cree que siempre será fundamental realizar una cuarentena cuando un evento como estos ocurra porque "es el protocolo más gráfico de todos", comenta. Y respecto a las críticas de los estudiantes y los padres al Govern, agrega que "es una pena que al parecer no hemos hecho la pedagogía correcta. A pesar de ser negativo, puedes estar incubando el virus, por lo mismo los diez días son claves en este proceso". Sobre ello, la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que buscarán "establecer una salida común para intentar minimizar los contactos de estas personas, porque son contactos estrechos de positivos".

Gullón insiste en que a pesar de que ya pasó el tiempo de espera, el 'soltar' a estos estudiantes podrá seguir produciendo consecuencias. El 2020 fue muy diferente ya para verano ya que la vacunación aún no llegaba. Sin embargo, este año las implicaciones son otras: los afectados pueden desarrollar enfermedades más graves, hay grupos vulnerables que aún no tienen su dosis completa de vacunas, y estos 'eventos supercontagiadores' como el de Mallorca, "pueden traer casos secundarios y bastantes coletazos con sus efectos retrasados… Pero si somos efectivos en cortar las cadenas de transmisión, se podrán evitar", finaliza.