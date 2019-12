Así roban en Navidad: ojo con las redes, la wifi gratis, los abrazos, el tocomocho...

Las fechas navideñas se convierten en el agosto de muchos ladrones. Son unos días en los que somos más vulnerables porque nos exponemos a más estafas en el día a día: aglomeraciones, más compras, vacaciones.... Está en nuestra mano intentar ponérselo más difícil a los enamorados de lo ajeno con simples gestos como por ejemplo no guardar la llave debajo del felpudo o en el buzón. Sí. Por increíble que parezca es un error que seguimos cometiendo, al igual que anunciamos en las redes sociales que ya hemos llegado al destino soñado, dejando claro que en casa en esos días no hay nadie porque, presos de un ataque de sinceridad, contamos tanto el día que hemos llegado al destino... como la fecha en la que tenemos previsto volver.

Son algunos de los consejos que desde la Guardia Civil se recuerdan para pasar estos días navideños sin sobresaltos. Son fechas en las que los encargos a Papá Noel o los Reyes Magos son los protagonistas y más que nunca habrá que estar pendiente de que no estamos siendo estafados. Más que nunca hay que tener muy claro si se está navegando de manera segura y de que el antivirus está actualizado. Y una vez nos ponemos a comprar a golpe de click se convierte en casi imprescindible revisar las transacciones realizadas (comprobar el importe y destinatario). Tampoco hay que creerse esas ofertas en las que el producto tiene una rebaja del 80%. No sería la primera vez que "encargamos un móvil y nos llega un ladrillo".

Pero no sólo en internet podemos encontrarnos con unos ladrones que seguro utilizan las wifi públicas para sus fechorías. Si las vamos a utilizar hay que evitar entrar en las aplicaciones del móvil más sensibles, como ponerse a hacer alguna transferencia bancaria o compras con tarjeta porque "pueden estar consiguiendo todos tus datos", puntualizan los expertos a La Información. Pero el robo no puede ser solo tecnológico. Hay que prestar especial cuidado del móvil o la cartera (no ponerla en el bolsillo trasero) o al bolso (cerrado y siempre delante). Tampoco hay que despistarse con las bolsas de la compra. Es muy fácil abandonarlas cuando vamos a pagar. Siempre puede haber alguien atento para llevárselas.

En cuanto a la seguridad dentro de la vivienda el primer consejo que dan los expertos es no publicar con todo lujo de detalles el tiempo que vamos a estar fuera de casa. Eso sí, ni en las redes sociales ni en el mensaje de voz del contestador. Son fechas en las que se producen muchos desplazamientos y "si no podemos esperar a la vuelta para contarlo", cuantas menos pistas se den en las redes sociales, mejor. Una vez salimos de la casa otro consejo que dan desde la Guardia Civil es evitar dejar las persianas cerradas del todo. También hay que intentar esperar a que la puerta del garaje quede completamente cerrada antes de seguir con el viaje.

Al igual que se pide a los ciudadanos que no se dejen las llaves debajo del felpudo porque los ladrones es donde primero miran, tamibén se recuerda que es cierto que en algunas ocasiones las viviendas pueden estar marcadas con el método del plástico en la puerta. No se aprecia casi, pero es la forma que tienen para saber si hay alguien dentro o no. Recomiendan revisar de vez en cuando los marcos de la puerta así como el suelo, por si se ha caído.

Estos días también son fechas en los que los timos afloran. Y seguimos cayendo en los mismos: el inspector de gas, el abrazo cariñoso/solidario, el tocomocho, la mancha... Los estafadores siguen vistiéndose de revisores del gas para realizar una visita a los domicilios y cobrar un importe por dicho servicio. Suelen llevar el datáfono para cobrar con tarjeta de crédito por si no se dispone de efectivo. Y cuidado porque no solo suplantan al inspector del gas, sino también a los de otros servicios como la luz o el agua.

Otro de los engaños en los que últimamente caen los ciudadanos es en el abrazo cariñoso/solidario. Suelen actuar en pueblos pequeños y plazas donde se reúnen las personas mayores. Se ganan su confianza para sustraerles joyas, relojes o carteras con dinero al abrazarle o darles un beso. Un clásico como el Tocomocho también revive en estas fechas. Intentan engañar mediante la venta de un décimo de lotería que supuestamente está premiado. Lo venden por un importe inferior al premio y así evitar la comisión de Hacienda del 20% del total. La realidad es que no es válido, por muy real que le parezca al que lo 'compra'.

Otro método de hurto es el descuido en entidades bancarias. Los estafadores vierten un producto para manchar a alguien y mientras uno se disculpa, el otro aprovecha para robarle la cartera donde ya tiene guardado el dinero que acaba de sacar del banco. Pero no sólo el ciudadano es el blanco de los robos y estafas. Desde Guardia Civil piden especial cuidado a los dependientes en sus negocios. Un error puede ser acumular mucho dinero en la caja registradora o acumular muchos objetos de valor en una misma zona del mostrador.