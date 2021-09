Los asistentes de un botellón atacan un vehículo de los Mossos en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han impuesto una cincuentena de sanciones este domingo de madrugada a personas que hacían una fiesta ilegal con botellón y "conducciones temerarias" en un polígono industrial de Llinars del Vallès (Barcelona). Los agentes fueron informados de los hechos por lo que acudieron al lugar, pero tuvieron que marcharse cuando algunos asistentes empezaron a perseguir y golpear su vehículo, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Tras preparar un dispositivo con las unidades de seguridad ciudadana, orden público (Brimo) y tráfico, consiguieron despejar la zona e identificar a vehículos y personas, mientras que se está tratando de averiguar la identidad de los agresores del coche policial. Desde la semana pasada, sindicatos de los Mossos d'Esquadra han pedido más medios contra los botellones multitudinarios y han denunciado la agresividad contra los policías, lo que atribuyen a que en los últimos años se ha "desautorizado" a los agentes y se han "blanqueado" los ataques a las fuerzas de seguridad.

Desalojan un macrobotellón en Vizcaya

Efectivos de la Ertzaintza han disuelto durante la pasada madrugada un botellón de alrededor de 150 personas en Elorrio (Vizcaya). Parte de los participantes en el mismo han lanzado objetos a la Policía vasca, aunque no se han producido detenciones. La localidad vizcaína también vivió incidentes en la madrugada del viernes al sábado, cuando la Ertzaintza arrestó a seis jóvenes, de entre 18 y 28 años de edad, acusados de desórdenes públicos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press, durante esta pasada madrugada la Policía vasca también ha tenido que intervenir en el municipio, aunque en esta ocasión no se han producido detenciones. Sobre las 2.30 horas, la Ertzaintza ha acudido a la zona por la presencia de alrededor de 150 personas que estaban concentradas. A la llegada de las patrullas, la mayor parte de los presentes se han disuelto, aunque un grupo reducido ha lanzado objetos a los agentes. Pese a que no se han producido heridos, sí han sufrido daños varios vehículos policiales de la Ertzaintza. En esta ocasión no se han producido detenciones ni identificaciones.

Numerosas concentraciones en Navarra

La Policía Foral ha atendido este fin de semana 24 requerimientos ciudadanos que han implicado movilización de patrullas por molestias, botellones y concentración de personas en horario de nocturno, todo ello con el fin de confirmar el cumplimiento de las medidas sanitarias relacionados con la Covid-19. Además del servicio especial de vigilancia del cumplimiento de medidas sanitarias en Pamplona, en coordinación con la Policía Municipal y la Policía Nacional, este fin de semana se han atendido otros nueve requerimientos por botellones y aglomeraciones de personas.

El viernes se vigiló en la capital la zona de Mendillorri y parque de Yamaguchi, y las patrullas se movilizaron a nueve localidades por requerimientos ciudadanos: Ablitas ('no fiestas'), Caparroso (botellón disuelto), Sangüesa (jóvenes alborotando), Lesaka (concentración de personas), Mendavia (molestias vecinales), Viana (concentración en la Plaza de los Fueros), Cascante (solicitud de sonometría), Noáin (jóvenes volcando un contenedor) y Orkoien (personas en el colegio público), ha detallado en un comunicado la Policía Foral.

El sábado y esta madrugada se han atendido 14 llamadas para acudir a Peralta (servicio 'no fiestas'), Sarriguren (música alta en un domicilio), Artica (jóvenes en las piscinas), Ayegui (servicio 'no fiestas'), Zizur Mayor (concentración de jóvenes), Villava (pelea en una discoteca), Cáseda (posible botellón), Pamplona (identificados por causar daños en un autobús), Bera (fiesta en la vía pública), Corella (personas en terrazas), Elizondo (botellón dispersado), Lezáun (fiesta en un bar), Sangüesa (posible botellón) y Pamplona (botellón).