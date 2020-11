Muere de peritonitis el niño de ocho años que acudió cinco veces a Urgencias

La autopsia de Aitor, un menor de ocho años que falleció en Petrer, indica como causa de muerte una peritonitis aguda. La abuela del niño, Marta González Alba, ha denunciado que su fallecimiento es consecuencia de una negligencia médica ya que los doctores no supieron diagnosticar el problema durante las cinco ocasiones en que acudieron a Urgencias.

La mujer no entendió "por qué, tras acudir tantas veces a Urgencias con el pequeño no le hicieron ninguna analítica de sangre ni una ecografía", y desveló que no había ningún tipo de saturación en el centro: "En pediatría solo estábamos mi hijo y yo. No sé la vida que me queda pero juro por la memoria de mi hijo que la voy a dedicar a que la gente que lo atendió pague". Marta asegura que no quiere dinero... solo quiero escuchar un "nos hemos equivocado" de las autoridades correspondientes.

Para ella, "todo lo tapan con un coronavirus que está dejando morir a la gente. Dijeron que no era nada y le dieron un medicamento para los vómitos aunque estaba rabiando de dolor". El informe de la autopsia definitiva determinará si los médicos pudieron haber hecho algo más para evitar la muerte del pequeño Aitor.

La peritonitis es una enfermedad que requiere atención médica urgente para combatir la infección. En caso de que no se trate correctamente o no se le suministren antibióticos al paciente puede producir la muerte, según los expertos. Los funcionarios de la Consejería de Sanidad Valenciana han asegurado que colaborarán al máximo con las investigaciones en torno a esta tragedia para esclarecer lo ocurrido.