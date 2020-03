Auxiliar de una residencia con seis muertos en diez días: "No podemos más"

Las tragedias en las residencias de mayores continúan por la pandemia del coronavirus. En esta ocasión es la auxiliar Ángela la que relata a los micrófonos de Espejo Público la situación que viven en un centro de Salamanca donde asegura que han fallecido "seis personas en diez días" y todas sus compañeras presentan los mismos síntomas "pero no nos han hecho el test". En un grito de socorro asegura que "no podemos más".

Se trata de una Residencia Comarcal Mista para Mayores "pequeña" donde hay plaza para 38 personas "ahora 32". Asegura que no tienen habitaciones individuales y no "podemos separar a los posibles pacientes que no tengan coronavirus".

Entre su personal no cuentan ahora mismo con el médico y reciben visitas periódicas. El suyo "dio positivo en coronavirus", como otros residente. Entre sus pacientes once están ingresados en el hospital y alguno presenta un cuadro grave.

La llamada de socorro que lanzan desde este centro de una localidad de Salamanca se suma a otro drama conocido hoy. Siete personas mayores han fallecido en los últimos días, cuatro en hospital y tres en el centro, confirmados o con síntomas de coronavirus, y otros 40 están aisladas en otra residencia Albertia, situada en el madrileño distrito de Moratalaz y donde viven 240 personas, según han informado a Europa Press fuentes del geriátrico.