Ayuso, sobre la prórroga: "Hay atropellos a diario y no por eso prohíbes los coches"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que el Gobierno, hablando de que el caos es la alternativa al estado de alarma, esté buscando "amenazar" a la oposición "para amedrentarla" y que tenga así que secundar sus decisiones. La dirigente madrileña ha incidido en que en estos 45 días el Ejecutivo central debería haberse "armado", haber "estudiado", haberle procurado a los ciudadanos "medios" así como haber decidido "como ir hacia el camino de la libertad y no al sentido inverso". Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "no se han hecho los deberes". A su parecer, "el caos" es la situación que se vive ahora mismo, en la que no se sabe hacia dónde se va, o la que había en febrero y marzo "cuando todo el mundo estaba contagiándose".

La presidenta autonómica se ha mostrado contraria a la prórroga del estado de alarma y ha pedido que finalice "lo antes posible". Este martes en una entrevista en esRadio, Ayuso ha argumentado que "hay ciudadanos que necesitan todos los días salir a trabajar porque necesitan salir a trabajar, ganarse la vida", y que ahora mismo encerrados en casa no pueden generar ganancias.

En la misma entrevista, al ser preguntada por la posibilidad de un posible rebote, la presidenta madrileña ha dicho que "estamos en un punto delicado en el que hay que conjugar la salud con el desarrollo. Todos los días hay atropellos y no por ello prohíbes los coches, vamos a tener que aprender a convivir con el virus".

Este lunes Ayuso ya pidió que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, justifique una nueva prórroga del estado de alarma con "un estudio médico y científico que nos diga por qué seguimos" en esta situación: "Sobre todo, a lo que aspiro, es a que nos expliquen con qué informes médicos se está contando para tomar las siguientes decisiones", ha dicho Ayuso en la entrevista, donde ha subrayado que "ha llegado el momento en que hay que poner una fecha en el calendario" para que empresas, autónomos, familias o estudiantes "sepan a qué atenerse".