Qué es la listeria, la bacteria que tiene en vilo a Andalucía con más de 70 afectados

Un total de 46 personas siguen en el hospital por el brote de listeriosis registrado en varios puntos de Andalucía en las últimas semanas, cuatro de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), después de que hasta la fecha se hayan confirmado 71 casos en toda la región.

Según detalla la Consejería de Salud y Familias en una nota de prensa, todos los enfermos hospitalizados se encuentran en centros de Sevilla.

Respecto a los 71 casos registrados en la comunidad autónoma desde que empezará el brote a principios de esta semana, 57 se han situado en Sevilla, cinco en Huelva, y tres en Málaga, Granada y Cádiz, respectivamente.

Alerta sanitaria en la carne mechada

La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, decretó este jueves una alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial 'La Mechá', fabricado por una empresa con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto es el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en Sevilla en las últimas semanas. Desde la citada fecha, la Junta de Andalucía ha informado a los ciudadanos de que dejen de consumir el citado producto a través de comunicaciones en prensa y en las redes sociales.

La alerta sanitaria, activada tras el desarrollo de los protocolos y de las inspecciones oportunas, significa la retirada del citado producto de la venta y consumo. La empresa que fabrica el alimento causante del brote, que ha mantenido una colaboración estrecha con Salud Pública durante la investigación, ha comunicado ya a sus clientes estos mismos hechos.

Qué es la listeriosis y cuáles son sus síntomas

La listeriosis es una infección causada por el germen 'listeria monocytogenes'. Las personas por lo general enferman con listeriosis después de comer alimentos contaminados. La enfermedad afecta principalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado. Es poco común que personas en otros grupos se enfermen con una infección por listeria.

La Junta incide en que la listeriosis es generalmente una "enfermedad leve", que cursa produciendo fiebre y diarrea de manera similar a otras infecciones trasmitidas por alimentos, pero este tipo de infección por listeria es raramente diagnosticado. "No obstante, en ciertos grupos de personas como son las mujeres embarazadas, puede causar una afección grave que afecte al feto", subraya la Consejería, antes de añadir que "también son especialmente sensibles las personas mayores" y que "los pacientes con el sistema inmunitario debilitado pueden desarrollar síntomas".

Las personas con listeriosis invasiva generalmente presentan síntomas entre una y cuatro semanas después de haber comido alimentos contaminados con listeria, incluso en algunos casos algunas personas presentan síntomas hasta 70 días después de la exposición. No obstante, también hay casos en que los síntomas aparecen tan temprano como el mismo día de la exposición.

Los síntomas que presenta la enfermedad son fiebre, dolores musculares, vómitos o diarreas, rigidez de cuello, confusión y debilidad. Salud y Familias pide a los ciudadanos con cuadros como estos que se dirijan a su centro de salud o a las Urgencias más cercanas.

Cómo prevenirla

La Junta de Andalucía profundiza en que las normas básicas de prevención de esta enfermedad. Así pues, señala que como la contaminación de alimentos es común y que el germen 'listeria monocytogenes' puede reproducirse a temperaturas de refrigeración, los alimentos ligeramente contaminados pueden adquirir una gran contaminación durante la refrigeración. Este problema es especialmente preocupante cuando los alimentos, por ejemplo, los refrigerados listos para consumir, se comen sin cocción adicional. Por lo tanto, la Consejería hace hincapié en que la higiene alimentaria adecuada es importante, sobre todo para las personas en situación de riesgo.

Son ellas, las embarzadas, pacientes inmunocomprometidos y ancianos, los que deben evitar el consumo de quesos blandos, alimentos refrigerados listos para consumir, a menos que se calienten hasta una temperatura interna de 73,9 grados centígrados o hasta hervir, antes de servirse, pescados y mariscos ahumados refrigerados, a menos que hayan sido cocinados; leche cruda (no pasteurizada) y verduras congeladas sin cocción previa antes de consumir.

Investigan el aborto de una embarazada

De hecho, están investigando si una mujer embarazada que perdió a su bebé cuando se encontraba en el tercer trimestre de gestación. Fuentes de la Consejería de Salud y Familias han indicado a Europa Press que no hay constancia de que la causa de la muerte haya sido listeriosis y que se están haciendo análisis más exhaustivos para desvincular la pérdida del bebé del brote en la carne mechada detectado este jueves.

Dicho día, la Consejería decretó una alerta sanitaria sobre el producto de carne mechada con el nombre comercial 'La Mechá', fabricado por una empresa con domicilio en Sevilla capital, tras comprobar que este producto es el agente causante de los brotes de listeriosis registrados en Sevilla en las últimas semanas.

Así pues, la Junta ha reiterado que no tiene "ninguna constancia" de que la mujer haya consumido carne mechada y que el hecho de que una placenta de positivo en un análisis de esta bacteria "no es algo tan infrecuente", que "a veces sucede" y "no tiene porque ser la causa de la muerte".