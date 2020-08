El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas en Baleares, Javier Arranz, ha reconocido que en las islas se está produciendo una "segunda ola" de la pandemia del coronavirus: "En estos momentos la transmisión comunitaria es clara". En rueda de prensa, el epidemiólogo ha ofrecido los datos de hospitalizados registrados desde el viernes en el archipiélago, que han aumentado un 31,9% en los últimos tres días hasta los 252 ingresados, 33 de ellos en la UCI frente a los 23 del viernes pasado.

"Podemos decir que estamos en una segunda ola, estamos en un repunte importante mantenido", ha dicho el experto, y ha añadido que "no es un repunte transitorio" sino que "durará unos cuantos días". Arranz ha insistido en la transmisión comunitaria que se produce en las islas, ya que "no es una infección que venga de fuera, sino que la tenemos aquí plenamente situada". En función a cómo evolucione la pandemia, ha indicado, el Govern balear tomará nuevas decisiones sobre restricciones.

Sobre el repunte de ingresos en hospitales ha indicado que Baleares no está a día de hoy "en una situación crítica del sistema sanitario ni mucho menos".

Baleares registra 352 contagios en tres días



La Conselleria balear de Salud ha registrado 352 nuevos casos de Covid-19 en las islas desde el viernes, tres días en los que han bajado un 10% los casos activos hasta los 1.567 contabilizados este lunes. Los datos de evolución de la pandemia publicados por Salud, que los lunes ofrece el acumulado desde el viernes anterior, arrojan una cifra importante de personas curadas de la enfermedad, 526 pacientes, lo que ha causado el descenso en los casos activos, que han pasado de 1.741 a 1.567.

En los últimos tres días no se ha contabilizado ningún nuevo fallecido en las islas, pero han aumentado un 31,9% las personas hospitalizadas hasta las 252 ingresadas este lunes, 33 de ellas en la UCI frente a las 23 del viernes. En Mallorca hay 222 personas hospitalizadas (26 por no poder guardar cuarentena en casa, no por su gravedad) y 27 de ellas están en las UCI; en Menorca 4 y 26 en Ibiza (6 en UCI).

Siguen aumentando los contagiados entre el colectivo sanitario, que vive un repunte de casos hasta los 151 registrados este lunes (130 en Mallorca, 21 en Menorca y 20 en las Pitiusas), 20 más que el pasado viernes. Además, 412 están en vigilancia (339 en Mallorca, 1 en Menorca y 72 en las Pitiusas).

En cuanto a la situación en las residencias de ancianos, en estos momentos hay 24 usuarios contagiados (uno más que el viernes) correspondientes a tres residencias de Mallorca. De ellos, 22 son de la residencia Verge de l'Esperança del barrio palmesano de Son Gotleu, que ha registrado el nuevo contagio; uno de Seniors Montuïri y otro de Seniors Can Picafort.

En cuanto a los empleados de estos centros, hay 23 trabajadores positivos activos en residencias de Mallorca, 2 en Ibiza (Can Blai y Cas Serres) y 1 en Menorca (Es Ramal).