Bardem pide disculpas a Almeida: "El insulto ilegitimiza cualquier discurso"

El actor Javier Bardem ha pedido disculpas por llamar "estúpido" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su discurso en la marcha por el clima celebrada este viernes en Madrid.

"El insulto ilegitimiza cualquier discurso y conversación", ha señalado el actor español en un hilo que ha abierto en su cuenta de Twitter. Por ello, Bardem ha pedido "disculpas" por haberse "dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante".

El insulto ilegítimiza cualquier discurso y conversación. Por eso pido disculpas por haberme dejado llevar por un impulso en absoluto constructivo que flaco favor hace al verdadero mensaje, único y realmente importante

Hilo 👇🏻 pic.twitter.com/90ym9bK5Uu — Javier Bardem (@BardemAntarctic) December 7, 2019

"Los irrefutables datos que todos los estudios científicos detallados nos avisan de la urgencia climática en la que nos encontramos y la necesidad de que se tomen medidas y compromisos para revertir su galopante avance por parte de todos los países", ha apuntado Bardem.

Almeida remarca no ser "partidario" de Madrid Central

El insulto de Bardem fue respondido por el regidor en sus redes sociales donde publicó: "El típico listo, eso sí muy progre, que piensa que lo de pagar impuestos no va con él", junto a una noticia titulada 'Javier Bardem, condenado a pagar 151.000 euros por defraudar a Hacienda'.

Además, Martínez-Almeida ha asegurado este sábado que el insulto del actor le "anima a seguir por la misma línea" de "trabajo por la sostenibilidad" y ha remarcado que él nunca ha sido "partidario" de la zona de bajas emisiones.

"Si alguien como Javier Bardem, con la ideología, los principios que defiende y la politización que hace sobre una cuestión como la sostenibilidad; que nos debe incumbir a todos; me dice eso a mi lo que me anima es a seguir adelante para que Madrid sea una ciudad verdaderamente sostenible", ha deslizado el regidor en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, en la que ha tachado de "trasnochadas y fracasadas" las recetas ideológicas del actor.

Así, ha señalado que lo que le ofende no es la descalificación personal sino a la capital que "ha hecho un esfuerzo extraordinario" para acoger la Cumbre del Clima. "Lo que me duele es que el nombre de Madrid se vea empañado porque haya uno que decida llamar estúpido a su alcalde y tape todo lo bueno que ha hecho la ciudad estos días para poder tener esta cumbre", ha profundizado.

Al ser preguntado por sus cambios respecto a Madrid Central -de prometer su reversión a sacar pecho por la bajada de emisiones-, el regidor ha afirmado que él "no engaña a los madrileños" y que nunca ha sido "partidario de Madrid Central". Sin embargo, ha enfatizado que no es un negacionista, ya que nunca ha rechazado que exista un problema de calidad del aire en la capital, sino que se le ha tachado de ello por no compartir con las recetas de la "izquierda" para hacerle frente.

"A mi Madrid Central no me gusta como solución, otra cosa es que tengo un pacto de Gobierno y por tanto lo tengo que respetar, es mejor ese pacto de gobierno, que un Gobierno de la izquierda", ha añadido.

Por último, al enterarse de que Javier Berdem había pedido disculpas a través de Twitter, ha señalado que tendrá "que ver la disculpa" donde, según ha predicho el alcalde, Bardem "aprovechará nuevamente para mostrar su discrepancia". "Yo me quedo con una cosa, ¿qué méritos tiene Javier Bardem para leer un manifiesto en una Cumbre por el Clima? ¿Es un ejemplo de coherencia personal en le ámbito de la lucha por la sostenibilidad?", ha concluido.