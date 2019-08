La bebé que abandonaron en Murcia tenía horas de vida, se llama María y está bien

Ángeles llora cada vez que se acuerda de la bebé que se encontró en la puerta de su casa en Torre Pacheco (Murcia). Minutos antes había subido su marido pero fue ella la que de lejos vio una bolsa en la puerta. En un principio se creía que eran "pimientos o lechugas que me había dejado algún vecino", pero cuando se asomó se llevó la sorpresa de que se trataba de una bebé "con pocas horas de vida". Hoy ha declarado en Espejo Público que la han llamado María y que está convencida de que "será feliz en la familia que la adopte".

"No se me ocurre quién ha podido dejarla aquí. La pequeña traía ropa y estaba vestida, pero sin pañal. Estaba muy acomodada", recuerda. Recuerda que la policía le preguntó si recordaba algo excepcional "pero ese día no pasó nada". Ese recuerdo siempre lo llevará con ella "no quiero implicarme más porque para mi es sufrir cada vez que me acuerdo de ella".

La bebé se encuentra en buen estado y no presenta ningún síntoma de alarma. Cuando la encontraron aún tenía el cordón umbilical. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer estos hechos. No obstante, la bebé permaneció como cualquier neonato 48 horas ingresada y después se encargarán de ella los Servicios Sociales, según fuentes de la Comunidad consultadas por Europa Press.

Los hechos tenían lugar este martes, sobre las 13.45 horas, cuando el '1-1-2' recibía la llamada alertando de la presencia del bebé, con, al parecer, apenas horas de vida. Al lugar acudió una ambulancia del servicio de Urgencias del Servicio Murciano de Salud (SMS), que trasladó a la pequeña al Hospital Los Arcos del Mar Menor.