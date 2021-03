Bebe explota el 8-M: "Un montón de descerebradas lo encontraron hecho"

"Malo, malo malo eres no se daña a quien se quiere...". En 2005 la cantante Bebe interpretó una canción que se convirtió en todo un un himno contra la violencia de género. Este año no ha querido dejar pasar la polémica que ha envuelto al 8-M sobre el debate entre salir a manifestarse o no por la crisis sanitaria que genera el coronavirus. La artista ha explotado en su red social de Instagram para dejar un mensaje que empezaba felicitando el día "a todas las mujeres que desde hace muchos años hicimos el camino para que un montón de descerebradas se lo encontrarán todo hecho y pudieran salir a gritar que quieren volver solas y borrachas a casa.

Así empieza su particular rapapolvo para continuar felicitando el día a las mujeres que "sabíamos que podíamos ser iguales sin odio, que estudiamos y trabajamos codo con codo con compañeros y que volvimos a casa con amigos, que mimamos a nuestros hombres porque queremos y porque nos miman". Y continúa: "Feliz día a las mujeres que supieron escuchar un guapa con una sonrisa y un rubor". Y concluye: "Feliz día a todas las mujeres que no necesitamos una manifestación para saber que somos iguales".

No ha sido el único rostro famoso que ha criticado las manifestaciones. Hace días fue Ana Obregón la que directamente se dirigía a la ministra de Igualdad, Irene Montero. También lo hizo en Instagram, donde "desde el respeto" iba a "refrescarle la memoria porque a veces las conexiones sinápticas de las neuronas con tanto lío nos van despacio". Muy crítica apelaba a estudios científicos que han demostrado que "si se hubiera confinado España un día antes de las manifestaciones del 8M se hubieran evitado 20.000 muertes". Recurrió también a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y "los verdaderos expertos" para recordar que "aconsejan evitar aglomeraciones".

Pero no queda ahí la crítica. "Este es mi humilde consejo ,Irene", continúa, "de una madre a otra madre, de una madre soltera que ha cuidado educado y trabajado sin tener que utilizar (como dicen has hecho) una niñera pagada con dinero público, una madre que no ha tenido a Pablo para que le compre un chalet y tener un ministerio (qué suerte), una madre que ha cogido de la mano a su hijo luchando contra el cáncer y no la ha soltado hasta el último momento". Y concluye: "Que no os engañen, elevad las palabras, no la voz. Es la lluvia la que hace crecer las flores no los truenos".