Bertín Osborne, contra la 'Ley Celaá' por los cambios en la educación especial

El presentador y cantante Bertín Osborne se ha mostrado absolutamente en contra de la reforma educativa impulsada por el Gobierno (LOMLOE), conocida como 'Ley Celáa', al considerar que afectará negativamente a los derechos de personas con necesidades especiales, como su hijo Kike, que sufre parálisis cerebral.

Por este motivo artista ha expresado su malestar por la nueva normativa: "Los padres como yo estamos completamente asombrados de que vayan a sacar adelante una ley que lo que va a hacer es perjudicar a hijos como el mío. Como el mío hay docenas y docenas de miles en España que necesitan permanentemente atención a todas horas del día. No creo yo que en un colegio ordinario vaya a haber terapeutas sentados al lado de mi hijo o de muchos miles como él. Van a tener que cambiarle los pañales cada dos horas, darle las medicinas, intentar entender lo que les están diciendo", comenta.

En una entrevista con Libertad Digital, el presentador recuerda que esos niños "necesitan atención a todas horas del día” y se pregunta "quién habrá sido el iluminado al que se la ha ocurrido".

En concreto, Osborne hace alusión al segmento de la ley que establece que en diez años los centros ordinarios deben contar "con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad", referencia que sospechan será el fin de los centros de educación especial.

De forma que advierte que "en un colegio ordinario no van a poder ayudarles ni mejorar su calidad de vida, sino todo lo contrario. Lo ha hecho alguien que no tiene ni idea de la problemática. Uno no puede luchar contra la realidad, la realidad es muy terca. Nuestros hijos son como son. Hay un gran porcentaje de niños como el mío. Ojalá haya alguien con dos dedos de frente que cargue esta barbaridad", señala.