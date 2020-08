Los bomberos estabilizan el incendio de Huelva, que deja aún 1.300 evacuados

Más de 90 horas de trabajo incansable han hecho falta para poder dar por estabilizado el incendio que desde el pasado jueves afecta a la sierra de Huelva, lo que ha permitido rebajar a 1 el nivel de Emergencias y que unas 1.800 personas vuelvan a sus casas reduciendo a 1.300 las aún evacuadas. Ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el que avanzaba en Twitter poco después de las 11:00 horas que la dirección técnica del incendio había dado por estabilizado el fuego, una decisión que supone un paso importante para su control y que ha sido posible gracias a las estrategias desarrolladas durante estos días por el Plan Infoca y a un cambio en las condiciones climatológicas, al haber remitido el viento que durante estos días atrás ha complicado las tareas de extinción.

El director del Centro Operativo Regional del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca), Juan Sánchez, ha explicado que pese a la estabilización se va a seguir trabajando "con intensidad" porque pese a que el incendio "ya no aumenta en su recorrido y no se prevé que vaya a aumentar en superficie, aún no está perimetrado y, por lo tanto, no podemos darlo por controlado".

Por el momento, el incendio ocupa un perímetro total de 18.000 hectáreas, si bien calculan que la superficie recorrida por el fuego está en torno a las 12.000 hectáreas, en ellas a los próximos días pueden reavivarse focos y puntos calientes, por lo que, a partir de ahora, se trabajará para que no se reabra el incendio.

Por ello, pese a la estabilización, no se ha reducido el número de medios que están actuando en la zona, que continúan siendo 24 medios aéreos y 450 terrestres del Infoca pertenecientes al Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencia (UME) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva. Estos últimos son apoyados por 18 vehículos pesados y 9 máquinas pesadas.

El dar por estabilizado el incendio también ha permitido desactivar el Nivel 2 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales en su fase regional que fue activado el pasado viernes, a solicitud de la dirección del plan, ante la necesidad de incorporar medios extraordinarios estatales; de esta forma, aunque se mantiene la presencia de la UME en la zona, al minimizarse el nivel de riesgo se ha rebajado el nivel de la emergencia.

Eso ha posibilitado también que la cifra de evacuados se ha reducido desde los 3.100 a los 1.300, después de que se haya permitido el regreso de todos los evacuados a sus viviendas salvo a los vecinos de La Zarza, que aún deberán mantener la evacuación preventiva.

Ya han regresado a sus viviendas los evacuados de las aldeas de Mina Concepción, Cueva de la Mora y Monteblanco (Almonaster la Real), Traslasierra en El Campillo, El Villar, El Pozuelo y El Buitrón, en Zalamea la Real; los núcleos de residencias de Los Pinos, La Florida, Los Campiños y Puerto Blanco en Valverde del Camino y la pedanía de Sotiel Coronada en el municipio de Calañas.

De las personas que todavía quedan desalojados, alrededor de 300 están realojados o hacen usos de dependencias municipales: 55 están pernoctando en instalaciones municipales del municipio de Calañas y 187 en El Cerro del Andévalo, donde además hay otras 73 personas que solo reciben asistencia de alimentación.

En cuanto a las carreteras cortadas a la circulación, únicamente permanece en estos momentos cerrado al tráfico el tramo entre El Villar y Calañas de la A-478, carretera que une las localidades de Zalamea la Real y Calañas. En relación a la atención a los municipios afectados y a los damnificados las administraciones han garantizado este lunes que se analizarán los daños y se verá cuál es la mejor estrategia para ayudarlos.

Por otra parte, el incendio declarado en Cabezuela del Valle (Cáceres) mantiene el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex), y el nivel 2 de Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), mientras de la Aldehuela (Hurdes) mantiene el nivel 1 de peligrosidad. Mientras que el Gobierno murciano ha declarado al mediodía de este lunes estabilizado el incendio forestal de la Sierra de la Silla, entre los municipios de Mula, Bullas y Cehegín, que, según la primera estimación, ha arrasado entre 350 y 360 hectáreas de zona forestal y agrícola.